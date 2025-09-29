Запланована подія 2

OpenAI внедряет родительский контроль в ChatGPT после самоубийства подростка из Калифорнии: что предусмотрено

смартфон, ChatGPT
OpenAI внедряет родительский контроль в ChatGPT. / Depositphotos

Компания OpenAI внедряет родительский контроль для своего чат-бота ChatGPT в ответ на судебный иск. Родители подростка из Калифорнии, покончившего жизнь самоубийством, утверждают, что чат-бот якобы научил его методам самоповреждения. Теперь родители получат некоторые функции контроля.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

29 сентября компания заявила, что эти новые средства контроля позволят родителям и подросткам увязывать учетные записи для усиления защиты несовершеннолетних.

Что могут контролировать родители?

Согласно новым мероприятиям родители смогут:

  • уменьшить влияние конфиденциального контента;
  • контролировать, запоминает ли ChatGPT прошлые чаты;
  • решать, можно ли использовать разговоры для обучения моделей OpenAI.

Кроме того, OpenAI сообщила, что родителям будет разрешено устанавливать часы, которые будут блокировать доступ в определенное время, а также выключать голосовой режим, создание и редактирование изображений.

Однако, как отметили в компании, родители не будут иметь доступ к стенограммам чата подростка.

Лишь в редких случаях, когда системы и обученные эксперты обнаруживают признаки серьезной угрозы безопасности, родителей могут сообщить, но только с информацией, необходимой для подтверждения безопасности подростка.

Напомним, в августе на OpenAI подали в суд из-за самоубийства подростка после продолжительных бесед с ChatGPT .

Автор:
Татьяна Ковальчук