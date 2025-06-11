Енергоспоживання ChatGPT: скільки електроенергії потрібно, щоб виконати один запит

Генеральний директор лабораторії дослідження штучного інтелекту OpenAI Сем Альтман розповів про поточний стан розвитку штучного інтелекту (ШІ) як перехідного етапу до "м’якої сингулярності". Він зазначає, що людство вже створило системи, які в багатьох аспектах перевершують людину, зокрема GPT-4 та o3.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронювати участь

Про це інформує Delo.ua з посиланням на блог американського бізнесмена і програміста.

На його думку, ці системи здатні значно посилювати продуктивність людей, і навіть незначні покращення можуть мати величезний позитивний вплив.

"Штучний інтелект вноситиме свій внесок у світ багатьма способами, але переваги в якості життя від ШІ, що прискорює науковий прогрес і збільшує продуктивність… майбутнє може бути набагато кращим за сьогодення", — вважає Альтман.

Він прогнозує, що до 2027 року з’являться агенти, здатні виконувати реальні когнітивні завдання, а до 2026 року — системи, які зможуть робити нові наукові відкриття. Гендиректор OpenAI також передбачає, що до 2030 року інтелект і енергія стануть "дико доступними", що дозволить досягти значних проривів у науці та технологіях: "Ці два чинники тривалий час були фундаментальними обмежувачами людського прогресу. У достатку інтелекту та енергії (і гарному управлінні) ми теоретично можемо мати будь що".

Енергоспоживання ChatGPT

У своєму блозі Альтман також розглядає питання енергоспоживання ChatGPT. Він зазначає, що середній запит до ChatGPT споживає близько 0,34 ват-години енергії, що еквівалентно енергії, яку використовує енергоефективна лампочка за кілька хвилин. Крім того, кожен запит споживає приблизно 0,000085 галона води (0,00032 литра) — це близько однієї п’ятнадцятої чайної ложки.

Альтман підкреслює, що хоча ці показники здаються незначними, з огляду на мільярди запитів щодня, загальне енергоспоживання є суттєвим. Він також зазначає, що для підтримки зростаючих потреб у енергії, пов’язаних із розвитком ШІ, необхідні прориви в чистій енергетиці, такі як ядерний синтез або значне здешевлення сонячної енергії з ефективними системами зберігання.

Нагадаємо, на тлі активного впровадження штучного інтелекту у різних сферах діяльності дохід американської компанії OpenAI станом на червень зріс до 10 мільярдів доларів. Із грудня 2024 року компанія демонструє стійке зростання, оскільки впровадження та використання її популярних моделей штучного інтелекту ChatGPT користуються великим попитом.