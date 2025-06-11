Энергопотребление ChatGPT: сколько электроэнергии нужно, чтобы выполнить один запрос

Генеральный директор лаборатории исследования искусственного интеллекта OpenAI Сэм Альтман рассказал о текущем состоянии развития искусственного интеллекта (ИИ) как переходном этапе к "мягкой сингулярности". Он отмечает, что человечество уже создало системы, во многих аспектах превосходящие человека, в частности GPT-4 и o3.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на блог американского бизнесмена и программиста.

По его мнению, эти системы способны значительно усиливать производительность людей, а также незначительные улучшения могут оказать огромное положительное влияние.

"Искусственный интеллект будет вносить свой вклад в мир многими способами, но преимущества в качестве жизни от ИИ, что ускоряет научный прогресс и увеличивает производительность… будущее может быть гораздо лучше настоящего", — считает Альтман.

Он прогнозирует, что к 2027 году появятся агенты, способные выполнять реальные когнитивные задачи, а к 2026 году — системы, которые смогут делать новые научные открытия. Гендиректор OpenAI также предусматривает, что к 2030 году интеллект и энергия станут "дико доступными", что позволит достичь значительных прорывов в науке и технологиях: "Эти два фактора долгое время были фундаментальными ограничителями человеческого прогресса. В обилии интеллекта и энергии (и хорошем управлении) мы теоретически можем иметь что угодно".

Энергопотребление ChatGPT

В своем блоге Альтман также рассматривает вопросы энергопотребления ChatGPT. Он отмечает, что средний запрос к ChatGPT потребляет около 0,34 ватт-часа энергии, что эквивалентно энергии, используемой энергоэффективной лампочкой за несколько минут. Кроме того, каждый запрос потребляет примерно 0,000085 галлонов воды (0,00032 литра) – это около одной пятнадцатой чайной ложки.

Альтман подчеркивает, что хотя эти показатели кажутся незначительными, учитывая миллиарды запросов ежедневно, общее энергопотребление существенно. Он также отмечает, что для поддержания растущих потребностей энергии, связанных с развитием ИИ, необходимы прорывы в чистой энергетике, такие как ядерный синтез или значительное удешевление солнечной энергии с эффективными системами хранения.

Напомним, на фоне активного внедрения искусственного интеллекта в разных сферах деятельности доход американской компании OpenAI по состоянию на июнь вырос до 10 миллиардов долларов. С декабря 2024 г. компания демонстрирует устойчивый рост, поскольку внедрение и использование ее популярных моделей искусственного интеллекта ChatGPT пользуются большим спросом.