Nvidia та Deutsche Telekom уклали партнерство на €1 млрд для створення дата-центру в Мюнхені

Американська компанія Nvidia активно інвестує свій фінансовий потенціал, розвиваючи позиції головного бенефіціара ШІ-буму. 4 листопада вона підписала угоду з Deutsche Telekom на суму €1 мільярд для створення в Мюнхені "ШІ-фабрики", яка має збільшити обчислювальні потужності Німеччини у сфері штучного інтелекту на 50%.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал TechCrunch.

Проєкт отримав назву Industrial AI Cloud і передбачає використання понад 1000 систем Nvidia DGX B200 та серверів RTX Pro із загальною кількістю до 10 000 GPU Blackwell. Потужності дата-центру надаватимуть німецьким компаніям сервіси з ШІ-інференсу та інших обчислень, повністю дотримуючись вимог національного законодавства щодо цифрового суверенітету даних.

Deutsche Telekom повідомила, що серед перших партнерів проєкту – Agile Robots, чиї роботи допомагатимуть встановлювати серверні стійки, а також Perplexity, яка використовуватиме дата-центр для забезпечення локальних ШІ-сервісів для користувачів та бізнесів у Німеччині. Серед ключових напрямів використання також – цифрові двійники та фізично орієнтоване моделювання для промислових підприємств.

Deutsche Telekom надаватиме фізичну інфраструктуру, тоді як SAP забезпечить бізнес-платформу та відповідні додатки.

Партнерство укладене на тлі закликів європейської технологічної спільноти до інституцій ЄС зменшити залежність від іноземних інфраструктурних постачальників та стимулювати розвиток власних альтернатив. Водночас IT-компанії критикують підхід Євросоюзу до регулювання ШІ, вважаючи, що надмірні правила стримують інновації.

"Машинобудування та промисловість зробили цю країну сильною. Але й тут ми стоїмо перед викликами. Штучний інтелект – це величезна можливість. Він допоможе вдосконалити наші продукти та зміцнити європейські переваги", – зазначив CEO Deutsche Telekom Тім Гьоттгес.

Раніше цього року ЄС оголосив про інвестиції €200 млрд у створення "ШІ-гігафабрик" у Європі з акцентом на промислові та критично важливі застосування. Проте обсяг фінансування ШІ-ініціатив у ЄС досі суттєво менший, ніж у США, де такі гіганти, як Nvidia, Microsoft, Google та Oracle, вже інвестували сотні мільярдів доларів у будівництво великих дата-центрів і супутньої інфраструктури для розвитку ШІ-моделей і сервісів.

У Deutsche Telekom підкреслили, що цей проєкт, запуск якого очікується на початку 2026 року, не є частиною програми ШІ-гігафабрик ЄС.