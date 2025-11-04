Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,04

+0,15

EUR

48,43

+0,02

Готівковий курс:

USD

42,10

42,00

EUR

48,71

48,55

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Nvidia та Deutsche Telekom уклали партнерство на €1 млрд для створення дата-центру в Мюнхені

Nvidia та Deutsche Telekom
Зліва направо: Дороте Бер (федеральна міністерка з питань досліджень, технологій та космосу), Дженсен Хуанг (CEO Nvidia), Тім Гьоттгес (CEO Deutsche Telekom), Карстен Вільдбергер (федеральний міністр з питань цифровізації та модернізації державного управл / Deutsche Telekom

Американська компанія Nvidia активно інвестує свій фінансовий потенціал, розвиваючи позиції головного бенефіціара ШІ-буму. 4 листопада вона підписала угоду з Deutsche Telekom на суму €1 мільярд для створення в Мюнхені "ШІ-фабрики", яка має збільшити обчислювальні потужності Німеччини у сфері штучного інтелекту на 50%.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал  TechCrunch.

Проєкт отримав назву Industrial AI Cloud і передбачає використання понад 1000 систем Nvidia DGX B200 та серверів RTX Pro із загальною кількістю до 10 000 GPU Blackwell. Потужності дата-центру надаватимуть німецьким компаніям сервіси з ШІ-інференсу та інших обчислень, повністю дотримуючись вимог національного законодавства щодо цифрового суверенітету даних.

Deutsche Telekom повідомила, що серед перших партнерів проєкту – Agile Robots, чиї роботи допомагатимуть встановлювати серверні стійки, а також Perplexity, яка використовуватиме дата-центр для забезпечення локальних ШІ-сервісів для користувачів та бізнесів у Німеччині. Серед ключових напрямів використання також – цифрові двійники та фізично орієнтоване моделювання для промислових підприємств.

Deutsche Telekom надаватиме фізичну інфраструктуру, тоді як SAP забезпечить бізнес-платформу та відповідні додатки.

Партнерство укладене на тлі закликів європейської технологічної спільноти до інституцій ЄС зменшити залежність від іноземних інфраструктурних постачальників та стимулювати розвиток власних альтернатив. Водночас IT-компанії критикують підхід Євросоюзу до регулювання ШІ, вважаючи, що надмірні правила стримують інновації.

"Машинобудування та промисловість зробили цю країну сильною. Але й тут ми стоїмо перед викликами. Штучний інтелект – це величезна можливість. Він допоможе вдосконалити наші продукти та зміцнити європейські переваги", – зазначив CEO Deutsche Telekom Тім Гьоттгес.

Раніше цього року ЄС оголосив про інвестиції €200 млрд у створення "ШІ-гігафабрик" у Європі з акцентом на промислові та критично важливі застосування. Проте обсяг фінансування ШІ-ініціатив у ЄС досі суттєво менший, ніж у США, де такі гіганти, як Nvidia, Microsoft, Google та Oracle, вже інвестували сотні мільярдів доларів у будівництво великих дата-центрів і супутньої інфраструктури для розвитку ШІ-моделей і сервісів.

У Deutsche Telekom підкреслили, що цей проєкт, запуск якого очікується на початку 2026 року, не є частиною програми ШІ-гігафабрик ЄС.

Автор:
Кейт Щеглова