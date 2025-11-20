Nvidia збільшила прибуток на 62%, заробивши $57 мільярдів у третьому кварталі

У третьому фінансовому кварталі Nvidia оприлюднила звіт, який став однозначною відповіддю скептикам: "бульбашка штучного інтелекту" не здувається. Компанія зафіксувала дохід у розмірі $57 мільярдів, що на 62% більше, ніж роком раніше. Прибуток склав $1,30 на акцію.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Вloomberg.

Обидва фінансові показники перевершили очікування аналітиків, а коригування прогнозу продажів у бік збільшення чітко засвідчило, що попит на її продукцію залишається надзвичайно високим.

Домінування у сфері центрів обробки даних

Ключовим драйвером зростання залишався підрозділ центрів обробки даних. Він згенерував $51,2 мільярда доходу, значно перевищивши консенсус-прогноз ($49,3 мільярда). Ігрові чипи, які були основним бізнесом Nvidia на ранньому етапі, принесли $4,3 мільярда, трохи не дотягнувши до прогнозу.

На конференції з питань прибутків генеральний директор Дженсен Хуанг відреагував на критику: "Багато говорять про бульбашку штучного інтелекту," — сказав він. "З нашої точки зору, ми бачимо щось зовсім інше". Його оптимізм підкріплений тим фактом, що Nvidia є найціннішою компанією у світі та найбільшим бенефіціаром буму генеративного ШІ.

Темпи зростання

Nvidia пройшла надзвичайно великий шлях за короткий час. Очікується, що її квартальний дохід буде майже в 10 разів більшим, ніж усього три роки тому. Такі темпи зростання продовжують виділяти її в напівпровідниковій галузі. Крім того, прибутки Nvidia, після вирахування всіх витрат, зараз значно перевищують загальні продажі її найбільших конкурентів — AMD та Intel.

Хуанг вважає, що перехід до прискорених обчислень та генеративного штучного інтелекту на гіперскейлерних платформах становитиме приблизно половину довгострокових можливостей компанії. Nvidia має намір скористатися зростанням витрат на обчислювальну потужність такими ключовими розробниками базових моделей, як OpenAI, Anthropic та xAI.

Наразі, ентузіазм інвесторів є високим, і потенційний каталізатор серйозного розпродажу ринку був рішуче відвернутий цим звітом. Однак, надмірний ентузіазм інвесторів має свої межі, і деяким конкурентам доведеться довести, що вони також можуть заробляти великі гроші на ШІ найближчим часом.

Nvidia і Україна

Україна активно розвиває сферу штучного інтелекту, вважаючи її одним із ключових елементів цифрової трансформації та прискореного економічного зростання. Міністерство цифрової трансформації України спільно з компанією Nvidia, світовим лідером у сфері обчислювальної інфраструктури для штучного інтелекту, оголосили про запуск спільної ініціативи у галузі ШІ.

Першим спільним проєктом стане Diia AI LLM – суверенна мовна модель, адаптована до українського законодавства, публічних послуг і потреб громадян. Всі сервіси ШІ в екосистемі "Дія" працюватимуть на базі Diia AI LLM, включно з уже презентованим AI-асистентом на порталі, майбутнім асистентом у мобільному застосунку та внутрішніми рішеннями для уряду.

Нагадаємо, 4 листопада Nvidia підписала угоду з Deutsche Telekom на суму €1 мільярд для створення в Мюнхені "ШІ-фабрики", яка має збільшити обчислювальні потужності Німеччини у сфері штучного інтелекту на 50%.