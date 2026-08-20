Samsung повысила цены на производство чипов до 15%

Южнокорейская компания Samsung Electronics повысила цены на услуги контрактного производства передовых полупроводников до 15% для новых заказов. Причиной стал ажиотажный спрос на процессоры для искусственного интеллекта, перегрузившего мощности отраслевого лидера – тайваньской TSMC.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Reuters.

Наибольший рост цен затронул клиентов из Китая и США. Из-за экспортных ограничений США на поставку передового оборудования для производства микросхем в Китай местные разработчики вынуждены все больше полагаться на зарубежные фабрики, соглашаясь на самые высокие тарифы.

Как изменились цены на технологические процессы

Просмотр стоимости производства кремниевых пластин состоялся по нескольким направлениям:

4-нанометровый процесс (SF4): для заказчиков из Китая и США цены выросли на 10–15% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как для клиентов из Тайваня подорожание составило 5–10%.

5-нанометровый процесс (SF5): стоимость выпуска пластинок поднялась на 10–15%.

Зрелый 8-нанометровый процесс: тарифы на производство выросли почти на 10%.

Производственная линия SF4 на заводе Samsung в южнокорейском городе Пхенчхек работает в полную мощность с конца прошлого года. Там производятся логические чипы для сторонних заказчиков (в том числе Qualcomm), а также базовые кристаллы для собственных модулей памяти высокой пропускной способности.

Перераспределение рынка и выход в прибыль

В первом квартале 2026 года доля Samsung в мировой выручке от контрактного производства чипов составила 7% против более 70% у TSMC, по данным аналитической компании Counterpoint. Однако дефицит свободных мощностей у тайваньского конкурента позволил Samsung диктовать свои ценовые условия.

Повышение расценок и высокий уровень загрузки линий могут вывести подразделение контрактного производства чипов Samsung по хронической убыточности, продолжавшейся с 2022 года, уже в следующем году. Ожидается, что сегмент ИИ и высокопроизводительных вычислений обеспечит более 30% выручки подразделения в 2026 году против 15–20% в конце 2025 года.

Напомним, прибыль Samsung от производства чипов выросла в 250 раз на фоне развития искусственного интеллекта. Во втором квартале полупроводниковое направление принесло компании 89,2 триллиона вон ($62 млрд).