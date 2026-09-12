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"Запорожсталь" в третий раз через месяц атаковали баллистическими ракетами

"Запорожсталь" в третий раз через месяц атаковали баллистическими ракетами
"Запорожсталь" в третий раз через месяц атаковали баллистическими ракетами / "Метинвест"

В ночь на 12 сентября "Запорожсталь" в третий раз за последний месяц потерпела ракетный удар. Четыре баллистических ракеты попали в производственную площадку предприятия, четверо работников получили травмы. Комбинат после предварительных атак 11 и 27 августа до сих пор не возобновил производство.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на группу " Метинвест ".

В результате атаки повреждены основное и вспомогательное оборудование доменного и мартеновского цехов, энергосистема, сети предприятия и логистическая инфраструктура.

По предварительной оценке компании, повреждения являются критическими. Окончательный масштаб разрушений определят после обследования объектов.

Погибших нет. Один из четырех травмированных работников после оказания помощи отказался от госпитализации, еще трое с травмами средней степени тяжести были доставлены в больницы.

Поскольку после предварительных ударов предприятие не работало, угрозы техногенной аварии нет. Количество работников на территории комбината на момент атаки также было ограничено.

Операционный директор "Метинвеста" Александр Мироненко заявил, что "Запорожсталь" производила чугун и сталь для гражданских нужд и, по данным компании, на ее территории не было объектов, которые могли бы производить предприятие военной целью.

В настоящее время на комбинате ликвидируют последствия удара и обследуют поврежденное оборудование.

Напомним, 27 августа Россия уже ударила по "Запорожстали" пятью ракетами. После августовских атак предприятие остановило производство и столкнулось с дополнительными проблемами из-за блокирования морской логистики.

Автор:
Татьяна Гойденко

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