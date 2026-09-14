Втрати ворога станом на 14 вересня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 700 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1664 добу повномасштабної війни становлять 1 508 600 осіб.

Втрати Росії у війні на 14 вересня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 14 вересня втратила:

особового складу – близько 1 508 600 (+1 700) осіб;

танків – 12 345 (+1) од;

бойових броньованих машин – 25 331 (+1) од;

артилерійських систем – 49 752 (+74) од;

РСЗВ – 2 127 (+7) од;

засоби ППО – 1 637 (+2) од;

літаків – 442 (+0) од;

гелікоптерів – 356 (+0) од;

наземних робототехнічних комплексів – 2 615 (+12) од;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 516 441 (+2 124) од;

крилаті ракети – 5 111 (+0) од;

кораблі / катери – 35 (+0) од;

підводні човни – 2 (+0) од;

автомобільна техніка та автоцистерни – 148 807 (+548) од;

спеціальна техніка – 4 683 (+2) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 14 вересня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 85 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 7 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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