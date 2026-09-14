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Потери врага по состоянию на 14 сентября 2026 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1700 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1664 сутки полномасштабной войны составляют 1 508 600 человек.
Потери России в войне на 14 сентября 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 14 сентября потеряла:
- личного состава – около 1 508 600 (+1 700) человек;
- танков – 12 345 (+1) ед;
- боевых бронированных машин – 25 331 (+1) ед;
- артиллерийских систем – 49 752 (+74) ед;
- РСЗО – 2 127 (+7) ед;
- средства ПВО – 1637 (+2) ед;
- самолетов – 442 (+0) ед;
- вертолетов – 356 (+0) ед;
- наземных робототехнических комплексов – 2615 (+12) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 516 441 (+2 124) ед;
- крылатые ракеты – 5 111 (+0) ед;
- корабли/катера – 35 (+0) ед;
- подлодки – 2 (+0) ед;
- автомобильная техника и автоцистерны – 148 807 (+548) ед;
- специальная техника – 4683 (+2) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 14 сентября
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 85 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов.
Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 7 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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