Потери врага по состоянию на 14 сентября 2026 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1700 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1664 сутки полномасштабной войны составляют 1 508 600 человек.

Потери России в войне на 14 сентября 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 14 сентября потеряла:

личного состава – около 1 508 600 (+1 700) человек;

танков – 12 345 (+1) ед;

боевых бронированных машин – 25 331 (+1) ед;

артиллерийских систем – 49 752 (+74) ед;

РСЗО – 2 127 (+7) ед;

средства ПВО – 1637 (+2) ед;

самолетов – 442 (+0) ед;

вертолетов – 356 (+0) ед;

наземных робототехнических комплексов – 2615 (+12) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 516 441 (+2 124) ед;

крылатые ракеты – 5 111 (+0) ед;

корабли/катера – 35 (+0) ед;

подлодки – 2 (+0) ед;

автомобильная техника и автоцистерны – 148 807 (+548) ед;

специальная техника – 4683 (+2) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 14 сентября

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 85 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов.

Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 7 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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