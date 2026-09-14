Карта боевых действий в Украине на 14 сентября 2026 года

Продолжается 1664-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 14 сентября 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 208 боевых столкновений.

Вчера противник нанес 90 авиационных ударов, во время которых сбросил 286 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 11727 дронов-камикадзе и произвели 2872 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, 45 - с применением реактивных систем залпового огня.

Обстрелам со стороны врага, в частности, подверглись населенные пункты Сопич, Кореньок, Свободная Слобода, Товстодубово, Нескучное, Яструбино, Писаревка, Кондратовка, Могрица, Бачевск, Уланово, Победа, Горки, Бессалевка, Рогизно, Нетолское Сума, области; Клюсы, Михальчина Слобода, Леоновка, Бучки Черниговской области. Толстодубово, Эсмань и Стецьковка подверглись авиаударам.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения живой силы противника, шесть пунктов управления и точек запуска БпЛА, пять артиллерийских систем и позиций артиллерии окупантов и еще один важный объект противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях штурмовых действий противника не зафиксировано. Агрессор произвел 148 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, 10 из которых – с применением РСЗО. Нанес четыре авиационных удара с применением 10 КАБ.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили шесть атак. Захватчики пытались продвинуться в направлении населенных пунктов Казачья Лопань, Графское, Волоховка и возле Лимана, Старцы.

На Купянском направлении враг пытался улучшить свои позиции три раза, проводя штурмовые действия в направлении населенного пункта Ковшаровка.

Попытки вклиниться в нашу оборону отражены на Лиманском направлении, где оккупанты три раза атаковали в районах Новосергеевки и Новоселовки.

На Славянском направлении противник совершил восемь штурмовых действий вблизи населенных пунктов Ямполь, Озерное, Кривая Лука, Рай-Александровка и Николаевка.

На Краматорском направлении российские захватчики проводили одну атаку противника в направлении населённого пункта Юрковка.

На Константиновском направлении зафиксировано 20 атак. Захватчики вели штурмовые действия вблизи Константиновки, Долгой Балки, Русиного Яра, Торецкого, Кучерового Яра и в сторону Николаяполья.

Враг совершил 26 атак на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в направлении Доброполья, Мирного, Сергеевки и районах населенных пунктов Дорожное, Шевченко, Удачное, Новониколаевка.

На Александровском направлении враг совершил три штурмовых действия в сторону Тернового.

На Гуляйпольском направлении оккупанты восемь раз атаковали позиции наших защитников. Враг пытался продвинуться в районах населенных пунктов Горке, Волшебном и в направлении Рождественской.

На Ореховском направлении враг пытался улучшить свои позиции в направлении Красного Колодца.

На Приднепровском направлении оккупанты атакующих действий не проводили.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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