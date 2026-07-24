Россия нанесла ракетный удар по локации с представителями оборонной индустрии в Киевской области: есть жертвы

Украинский совет оружейников подтвердил, что 24 июля российские войска нанесли ракетный удар по локации в Киевской области, где находились представители украинской оборонной индустрии. В результате атаки погибли и ранены, а обстоятельства происшествия устанавливают компетентные органы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение компании.

"Сегодня в Киевской области произошел вражеский ракетный удар по локации, где находились представители украинской оборонной индустрии. К сожалению, есть погибшие и раненые", - говорится в сообщении.

Отмечается, что информацию о точном месте проведения мероприятия публично не разглашали. Обстоятельства ракетного удара устанавливают компетентные органы.

В то же время, Украинский совет оружейников призвал не распространять фото и видео с места происшествия, геолокацию, информацию о пострадавших, компании или какие-либо другие детали, которые могут повредить людям, работе Сил обороны Украины или хода следствия.

Также в Раде уточнили, что не были организатором мероприятия, однако поддерживают связь с коллегами и оказывают необходимую помощь.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что российские войска нанесли ракетный удар по Киевской области. По его словам, на месте идет спасательная операция.

На сегодня известно о десятках пострадавших. Также, по словам главы государства, в результате атаки погибли шесть человек.

"Мои соболезнования родным и близким. Продолжается выяснение всех обстоятельств и судьбы людей. На месте работают все необходимые службы", - отметил Зеленский.

Обновлено 15:03. Число жертв российского ракетного удара по Киевской области возросло до 10 человек. Еще около 100 человек получили ранения разной степени тяжести. Данные по поводу погибших и пострадавших уточняются, заявил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

По факту российской атаки Офис Генерального прокурора осуществляет процессуальное руководство по уголовному производству по статье 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

В то же время правоохранители открыли еще одно уголовное производство по части 3 статьи 367 УК Украины относительно возможного ненадлежащего выполнения служебных обязанностей во время организации и проведения мероприятия, что могло привести к гибели людей и другим тяжким последствиям.

Следователи должны установить, кто принимал решение о проведении мероприятия, согласовывал место, время и формат его проведения, какие меры безопасности были предусмотрены и были ли должным образом оценены риски в условиях военного положения.

Напомним, в ночь на 6 июля россияне совершили массированный ракетный обстрел Киева. Россия выпустила 68 ракет и еще 351 ударный дрон. По данным ГСЧС, в Киеве значительно повреждено около 30 жилых домов. В Подольском районе ракетный удар разрушил часть подъезда. В Дарницком районе ракета попала во двор между домами. К сожалению, 11 человек погибли, более 60 – пострадали.