Россияне уничтожили завод по производству военной амуниции

В Киеве в результате российского ракетного удара ночью 19 июля уничтожены завод и склады предприятия по производству военного снаряжения и средств индивидуальной защиты UKRTAC.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил директор по развитию компании Северион Дангадзе.

"Наше предприятие пережило величайшую трагедию за всю свою историю. В результате прямого ракетного попадания был полностью уничтожен завод UKRTAC и наши склады. Но самое главное — все наши люди живы", — написал он.

Дангадзе отметил, что "предстоит очень непростой путь", но компания планирует отстроиться и продолжить работу.

"Можно потерять здания. Можно потерять оборудование. Можно потерять имущество. Но невозможно уничтожить команду, ее опыт, знания, характер и веру. Именно люди создали UKRTAC. И именно люди отстроят его", - подчеркнул он.

О UKRTAC

UKRTAC возникла как волонтерская инициатива после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. Сначала команда поставляла бронежилеты из-за границы, а впоследствии запустила собственное производство. Компания производит бронежилеты высшего класса защиты, плитоноски и другое снаряжение для военных и способна производить до 20 000 бронежилеты в месяц.

Компания входит в число крупнейших поставщиков бронежилетов для ВСУ, Нацгвардии, спецслужб, спасателей и работников критической инфраструктуры. Также UKRTAC производит бронежилеты для женщин, костюмы для гуманитарного разминирования и первой в Украине запустила серийное производство бронежиллетов с положительной плавучестью, способных удерживать на воде военного с полным снаряжением весом до 120 кг.

Ночью 19 июля русские войска атаковали Киев баллистическими ракетами. Под ударом оказались Деснянский, Днепровский, Подольский, Святошинский, Соломенский и Шевченковский районы.

Оккупанты запустили по Украине 125 БпЛА и 41 ракету, в том числе противокорабельные ракеты "Циркон" и "Оникс", баллистические ракеты "Искандер-М"/С-400, управляемые авиаракеты Х-59/69. Воздушные силы ВСУ сбили 18 ракет, еще 23 попали.