Росіяни знищили завод з виробництва військової амуніції

У Києві внаслідок російського ракетного удару вночі 19 липня знищені завод і склади підприємства з виробництва військового спорядження та засобів індивідуального захисту UKRTAC.

Як пише Delo.ua, про це повідомив директор із розвитку компанії Северіон Дангадзе.

"Наше підприємство пережило найбільшу трагедію за всю свою історію. Внаслідок прямого ракетного влучання було повністю знищено завод UKRTAC та наші склади. Але найголовніше — усі наші люди живі", — написав він.

Дангадзе зауважив, що "попереду буде дуже непростий шлях", але компанія планує відбудуватися та продовжити роботу.

"Можна втратити будівлі. Можна втратити обладнання. Можна втратити майно. Але неможливо знищити команду, її досвід, знання, характер і віру. Саме люди створили UKRTAC. І саме люди відбудують його", — підкреслив він.

Про UKRTAC

UKRTAC виникла як волонтерська ініціатива після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Спочатку команда постачала бронежилети з-за кордону, а згодом запустила власне виробництво. Компанія виготовляє бронежилети найвищого класу захисту, плитоноски та інше спорядження для військових і здатна виробляти до 20 000 бронежилетів на місяць.

Компанія входить до числа найбільших постачальників бронежилетів для ЗСУ, Нацгвардії, спецслужб, рятувальників і працівників критичної інфраструктури. Також UKRTAC виробляє бронежилети для жінок, костюми для гуманітарного розмінування та першою в Україні запустила серійне виробництво бронежилетів із позитивною плавучістю, які здатні утримувати на воді військового з повним спорядженням вагою до 120 кг.

Уночі 19 липня російські війська атакували Київ балістичними ракетами. Під ударом опинилися Деснянський, Дніпровський, Подільський, Святошинський, Солом’янський і Шевченківський райони.

Окупанти запустили по Україні 125 БпЛА та 41 ракету, зокрема протикорабельні ракети "Циркон" та "Онікс", балістичні ракети "Іскандер-М" / С-400, керовані авіаракети Х-59/69. Повітряні сили ЗСУ збили 18 ракет, ще 23 — поцілили.