Аренда складов подорожает: Удары РФ уничтожили более 500 тыс. кв. м логистической недвижимости

За последние 12 месяцев российские ракетные удары повредили или уничтожили более 500 тыс. кв. м логистической недвижимости в Украине. Из-за дефицита складов арендные ставки могут вырасти на 10-12%, однако влияние на конечного потребителя должно быть минимальным.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на комментарий СЕО Бюро инвестиционных программ Александра Бондаренко агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, в 2022 году в Украине было уничтожено около 600-700 тыс. кв. м складских комплексов. До полномасштабной войны рынок насчитывал около 3,2 млн. кв. м составов класса "А" и "B", а к концу 2022 года оставалось около 2,6 млн кв. м складской недвижимости, обслуживающей бизнес, коммерческие проекты, импортеров и экспортеров.

Бондаренко отметил, что с середины 2023 года по середину 2025 года ситуация была относительно стабильной, однако с лета прошлого года Россия начала активнее бить по отделениям и терминалам "Новой почты", а впоследствии — по другим крупным складам.

По оценкам Бюро инвестиционных программ, за последние 12 месяцев в крупных городах – Киеве, Львове, Одессе, Харькове и Днепре – было дополнительно уничтожено:

около 400–440 тыс. кв. м сухих и прохладных составов класса "А" и "B";

около 100–120 тыс. кв. м почтовых терминалов.

По оценке Бондаренко, российские удары уничтожили около $0,3 млрд. инвестиций в логистические склады, а также примерно $50 млн. недвижимости "Новой почты" по всей Украине.

Самой большой атакой за последний год он назвал уничтожение логистического комплекса Amtel площадью 100 тыс. кв. м. Вместе с комплексом была потеряна продукция арендаторов, в том числе импортеров WineTime и Goodwine.

Ограниченное предложение складов, особенно в столичном регионе, может подтолкнуть арендные ставки вверх.

"Ставки на фоне ощутимого дефицита предложения складской недвижимости классов "А" и "В", возможно, вырастут на 10-12%", - отметил Бондаренко.

В то же время, он считает, что это не должно существенно сказаться на конечных потребителях. По его словам, за последние четыре года импортеры и дистрибьюторы научились децентрализовать запасы между разными регионами и локациями.

Поэтому компании могут опрокидывать продукцию из других региональных хабов на распределительные центры ритейлеров в пострадавших регионах.

Добавим, 19 июля в результате российских ракетных ударов был уничтожен состав сети автозаправочных станций WOG.