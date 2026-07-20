Оренда складів подорожчає: Удари РФ знищили понад 500 тис. кв. м логістичної нерухомості

За останні 12 місяців російські ракетні удари пошкодили або знищили понад 500 тис. кв. м логістичної нерухомості в Україні. Через дефіцит складів орендні ставки можуть зрости на 10-12%, однак вплив на кінцевого споживача має бути мінімальним.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на коментар СЕО Бюро інвестиційних програм Олександра Бондаренка агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, у 2022 році в Україні було знищено приблизно 600-700 тис. кв. м складських комплексів. До повномасштабної війни ринок налічував близько 3,2 млн кв. м складів класу "А" і "B", а на кінець 2022 року залишалося близько 2,6 млн кв. м складської нерухомості, яка обслуговує бізнес, комерційні проєкти, імпортерів та експортерів.

Бондаренко зазначив, що із середини 2023 року до середини 2025 року ситуація була відносно стабільною, однак з літа минулого року Росія почала активніше бити по відділеннях і терміналах "Нової пошти", а згодом — по інших великих складах.

За оцінками Бюро інвестиційних програм, за останні 12 місяців у великих містах — Києві, Львові, Одесі, Харкові та Дніпрі — було додатково знищено:

близько 400-440 тис. кв. м сухих і холодних складів класу "А" і "B";

близько 100-120 тис. кв. м поштових терміналів.

За оцінкою Бондаренка, російські удари знищили близько $0,3 млрд інвестицій у логістичні склади, а також приблизно $50 млн нерухомості "Нової пошти" по всій Україні.

Найбільшою атакою за останній рік він назвав знищення логістичного комплексу Amtel площею 100 тис. кв. м. Разом із комплексом була втрачена продукція орендарів, зокрема імпортерів WineTime і Goodwine.

Обмежена пропозиція складів, особливо у столичному регіоні, може підштовхнути орендні ставки вгору.

"Ставки на фоні відчутного дефіциту пропозиції складської нерухомості класів "А" і "В", можливо, зростуть на 10-12%", — зазначив Бондаренко.

Водночас він вважає, що це не має суттєво позначитися на кінцевих споживачах. За його словами, за останні чотири роки імпортери й дистриб’ютори навчилися децентралізувати запаси між різними регіонами та локаціями.

Тому компанії можуть перекидати продукцію з інших регіональних хабів на розподільчі центри ритейлерів у постраждалих регіонах.

Додамо, 19 липня внаслідок російських ракетних ударів було знищено склад мережі автозаправних станцій WOG.