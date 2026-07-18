Дрони знищили гуманітарний склад ООН у Дніпрі

Гуманітарний склад Всесвітньої продовольчої програми ООН у Дніпрі протягом останньої доби чотири рази атакували безпілотники. Співробітники місії не постраждали.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Всесвітньої продовольчої програми ООН.

За даними ВПП, це вже сьомий випадок за останні три місяці, коли чітко марковані об’єкти організації в Україні зазнавали пошкоджень унаслідок ударів дронів. Йдеться, зокрема, про цей склад та один з автомобілів організації.

"Це не поодинокий випадок. Ми спостерігаємо тривожну тенденцію зростання кількості атак на гуманітарні об'єкти та операції по всій країні", — заявив представник ВПП в Україні Річард Рейган.

За його словами, за останні два роки організація зафіксувала понад 90 інцидентів, унаслідок яких постраждали склади, транспортні засоби, пункти розподілу допомоги, а також майно українських гуманітарних партнерів ВПП.

У Всесвітній продовольчій програмі наголошують, що міжнародне гуманітарне право забороняє напади на цивільну та гуманітарну інфраструктуру.

В організації зазначають, що такі інциденти напряму загрожують наданню життєво необхідної допомоги цивільному населенню, яке постраждало від війни.

Додамо, внаслідок російського масованого обстрілу 2 липня у Києві постраждав гуманітарний склад Червоного Хреста. Через російську атаку зайнялася масштабна пожежа, яка знищила 320 тис. одиниць гуманітарного вантажу вартістю в понад 79 млн грн.