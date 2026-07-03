Росіяни знищили склад Червоного Хреста з гуманітарною допомогою на 80 млн грн

Внаслідок російського масованого обстрілу 2 липня у Києві постраждав гуманітарний склад Українського Червоного Хреста. Через російську атаку зайнялася масштабна пожежа, яка знищила 320 тис. одиниць гуманітарного вантажу вартістю в понад 79 млн грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомили на Facebook-сторінці організації.

Зазначається, що знищений склад був одним із ключових логістичних центрів Українського Червоного Хреста. Саме звідси забезпечувалося виконання гуманітарних проєктів на підтримку населення. Також удар пошкодив транспорт, який використовувався для доставлення гуманітарної допомоги.

На момент російського удару по Києву на орендованому складі перебували гуманітарні вантажі, необхідні для екстреного реагування на наслідки надзвичайних ситуацій, забезпечення роботи медзакладів і надання життєво необхідної допомоги людям серед найбільш вразливих категорій населення.

Зокрема, йдеться про генератори, теплові насоси, медичне обладнання (медичні ноші, дефібрилятори, апарати ультразвукової діагностики, монітори пацієнта) тощо.

Серед знищених запасів також був стратегічний резерв гуманітарної допомоги, сформований для екстреного реагування на наслідки обстрілів, пожеж та евакуацій. До нього входили ковдри, комплекти постільної білизни, гігієнічні набори, тарпауліни, плівка для аварійного закриття пошкоджених вікон, спальні набори та інші товари першої потреби.

Загалом втрачено 320 тисяч одиниць гуманітарного вантажу та обладнання загальною вартістю понад 79 мільйонів гривень.

Атака на Київ 2 липня

Нагадаємо, 2 липня російська армія здійснила чергову масовану комбіновану атаку по території України. Зокрема у Києві внаслідок російського обстрілу пошкоджено понад 20 житлових будинків.

Росіяни знищили склад відомої мережі магазинів техніки та електроніки Moyo. Попри втрату складу, команда заявила про намір продовжувати роботу та відновити діяльність.

Було повністю зруйновано центральний склад логістичного комплексу Denka Logistics. Цей об'єкт був ключовим логістичним партнером видавництва BookChef. Через руйнування компанія втратила більшу частину своєї продукції — орієнтовно 800 тисяч примірників книг.

Також значних руйнувань зазнав офісно-складський комплекс компанії ERC – одного з найбільших ІТ-дистриб’юторів країни.