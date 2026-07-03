Россияне уничтожили склад Красного Креста с гуманитарной помощью на 80 млн. грн.

В результате российского массированного обстрела 2 июля в Киеве пострадал гуманитарный склад Украинского Красного Креста. Из-за российской атаки начался масштабный пожар, который уничтожил 320 тыс. единиц гуманитарного груза стоимостью более 79 млн грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили на Facebook-странице организации.

Уничтоженный склад был одним из ключевых логистических центров Украинского Красного Креста. Также удар повредил транспорт, который использовался для доставки гуманитарной помощи.

На момент российского удара по Киеву на арендованном складе находились гуманитарные грузы, необходимые для экстренного реагирования на последствия чрезвычайных ситуаций, обеспечения работы медучреждений и предоставления жизненно необходимой помощи людям среди наиболее уязвимых категорий населения.

В частности, речь идет о генераторах, тепловых насосах, медицинском оборудовании (медицинские ноши, дефибрилляторы, аппараты ультразвуковой диагностики, мониторы пациента) и т.д.

Среди уничтоженных запасов был стратегический резерв гуманитарной помощи, сформированный для экстренного реагирования на последствия обстрелов, пожаров и эвакуаций. В него входили одеяла, комплекты постельного белья, гигиенические наборы, тарпаулины, пленка для аварийного закрытия поврежденных окон, спальные наборы и другие товары первой необходимости.

В общей сложности потеряно 320 тысяч единиц гуманитарного груза и оборудования общей стоимостью более 79 миллионов гривен.

Атака на Киев 2 июля

Напомним, 2 июля российская армия совершила очередную массированную комбинированную атаку по территории Украины. В частности, в Киеве в результате российских обстрелов повреждено более 20 жилых домов.

Россияне уничтожили склад известной сети магазинов техники и электроники Мойо. Несмотря на потерю состава, команда заявила о намерении продолжать работу и возобновить деятельность.

Был полностью разрушен центральный склад логистического комплекса Denka Logistics. Этот объект являлся ключевым логистическим партнером издательства BookChef. Из-за разрушения компания потеряла большую часть своей продукции – ориентировочно 800 тысяч экземпляров книг.

Также значительные разрушения получил офисно-складской комплекс компании ERC – одного из крупнейших ИТ-дистрибьюторов страны.