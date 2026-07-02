Украинцы подали более 880 заявлений о разрушении имущества после российской атаки 2 июля

За последние сутки украинцы подали через приложение "Дія" более 880 информационных сообщений о поврежденном в результате обстрелов имуществе. Более 350 из этих заявлений поступило от жителей столицы.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

"Государство обеспечивает все необходимые механизмы поддержки. Задача городских властей сейчас – максимально быстро завершить обследование, обеспечить людей временным жильем, оперативно внести данные в Реестр и организовать работу штабов так, чтобы каждая пострадавшая семья получила помощь без лишней бюрократии", – заявил вице-премьер по восстановлению – министр развития громад и территорий Алексей Кулеба.

В Киеве профильные районные комиссии уже продолжают обследование построек, фиксируют степень разрушений и определяют потребности жителей во временном расселении.

Во всех пострадавших районах столицы развернуты штабы помощи, где граждане могут получить консультации по муниципальным программам поддержки и государственным компенсациям.

Также на местах работают специалисты ЦНАПов, помогающие оперативно оформить необходимые документы.

В Минразвития напоминают, что предоставление информационного сообщения через "Дію" является первым и обязательным шагом для получения финансовой помощи в рамках программы "єВідновлення".

Фото: Минразвития

Атака на Киев 2 июля

Напомним, 2 июля российская армия совершила очередную массированную комбинированную атаку по территории Украины. В частности, в Киеве в результате российских обстрелов повреждено более 20 жилых домов.

Во время атаки в ночь на 2 июля россияне уничтожили состав известной сети магазинов техники и электроники Moyo в Киеве. Несмотря на потерю состава, команда заявила о намерении продолжать работу и возобновить деятельность.

Было полностью разрушен центральный состав логистического комплекса Denka Logistics. Этот объект являлся ключевым логистическим партнером издательства BookChef. Из-за разрушения компания потеряла большую часть своей продукции – ориентировочно 800 тысяч экземпляров книг.

Такод значительных разрушений потерпел офисно-складской комплекс компании ERC – одного из крупнейших ИТ-дистрибьюторов страны и члена Ассоциации предприятий информационных технологий Украины (АПИТУ).