Українці подали понад 880 заяв про руйнування майна після росйської атаки 2 липня

За останню добу українці подали через застосунок “Дія” понад 880 інформаційних повідомлень про пошкоджене внаслідок обстрілів майно. Більш ніж 350 із цих заяв надійшло від мешканців столиці.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Міністерства розвитку громад і територій.

"Держава забезпечує всі необхідні механізми підтримки. Завдання міської влади зараз – максимально швидко завершити обстеження, забезпечити людей тимчасовим житлом, оперативно внести дані до Реєстру та організувати роботу штабів так, щоб кожна постраждала родина отримала допомогу без зайвої бюрократії", – цитується у повідомленні віцепрем’єр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

У Києві профільні районні комісії вже продовжують обстеження будівель, фіксують ступінь руйнувань та визначають потреби мешканців у тимчасовому розселенні.

В усіх постраждалих районах столиці розгорнуто штаби допомоги, де громадяни можуть отримати консультації щодо муніципальних програм підтримки та державних компенсацій. Також на місцях працюють фахівці ЦНАПів, які допомагають оперативно оформити необхідні документи.

У Мінрозвитку нагадують, що подання інформаційного повідомлення через "Дію" є першим і обов'язковим кроком для отримання фінансової допомоги в межах програми "єВідновлення".

Фото: Мінрозвитку

Атака на Київ 2 липня

Нагадаємо, 2 липня російська армія здійснила чергову масовану комбіновану атаку по території України. Зокрема у Києві внаслідок російського обстрілу пошкоджено понад 20 житлових будинків.

Під час атаки у ніч на 2 липня росіяни знищили склад відомої мережі магазинів техніки та електроніки Moyo у Києві. Попри втрату складу, команда заявила про намір продовжувати роботу та відновити діяльність.

Було повністю зруйновано центральний склад логістичного комплексу Denka Logistics. Цей об'єкт був ключовим логістичним партнером видавництва BookChef. Через руйнування компанія втратила більшу частину своєї продукції — орієнтовно 800 тисяч примірників книг.

Такод значних руйнувань зазнав офісно-складський комплекс компанії ERC – одного з найбільших ІТ-дистриб’юторів країни та члена Асоціації підприємств інформаційних технологій України (АПІТУ).