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Без графіків: "Укренерго" зробило важливу заяву щодо обмежень світла на 3 липня

світло
3 липня відключення світла скасовано / Depositphotos

У п'ятницю, 3 липня, в Україні не планують застосовувати графіки відключень електроенергії. 

Про це пише Delo.ua з посиланням на повідомлення “Укренерго”.

За інформацією компанії, застосування заходів обмеження споживання на завтра не прогнозується.

Попри відсутність відключень, громадян закликають дотримуватися правил розумного споживання, щоб підтримати стабільну роботу енергосистеми.

Енергетики рекомендують перенести використання потужних електроприладів на денний час — з 10:00 до 16:00.

Водночас у вечірні години українців наполегливо просять споживати електроенергію максимально ощадливо.

Раніше голова правління "Укренерго" Віталій Зайченко заявляв, що відключення світла до 5 годин на день в Україні можливі вже в липні-серпні за умови одночасної спеки та нових атак РФ по енергетичній інфраструктурі.

За даними гендиректора Yasno Сергія Коваленка, найближчими днями енергосистема буде працювати в дуже напруженому режимі, а українці мають готуватися до можливих відключень світла через аномальну спеку.

Автор:
Тетяна Бесараб