Без графиков: "Укрэнерго" сделало важное заявление по ограничению света на 3 июля

В пятницу, 3 июля, в Украине не планируется применять графики отключений электроэнергии.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на сообщение "Укрэнерго".

По информации компании, применение мер ограничения потребления на завтра не прогнозируется.

Несмотря на отсутствие отключений, граждан призывают соблюдать правила разумного потребления, чтобы поддержать стабильную работу энергосистемы.

Энергетики рекомендуют перенести использование мощных электроприборов на дневное время – с 10:00 до 16:00 .

В то же время в вечерние часы украинцев настойчиво просят потреблять электроэнергию максимально бережливо.

Ранее глава правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявлял, что отключение света до 5 часов в день в Украине возможны уже в июле-августе при условии одновременной жары и новых атак РФ по энергетической инфраструктуре.

По данным гендиректора Yasno Сергея Коваленко, в ближайшие дни энергосистема будет работать в очень напряженном режиме, а украинцы должны готовиться к возможным отключениям света из-за аномальной жары.