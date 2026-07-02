Ціни на курятину в Україні — актуальні ціни на липень 2026

Станом на липень 2026 року ціни на курятину в Україні залишаються відносно стабільними, знизившись відносно червня на символічні 0,32%. Загалом на початку місяця вартість м’яса птиці фіксується на рівні минулого місяця із незначними сезонними коливаннями.

За даними "Мінфіну", актуальна вартість курятини наступна:

Продукт Ціна Зміна Філе 215–225 грн + 0,5 % Стегно 135–145 грн +0,6% Гомілка 97–104 грн +0,3% Тушка 110–120 грн + 0,2 %

Ціни в популярних мережах супермаркетів наступні:

Мережа Особливості АТБ найдешевше стегно -134 грн. Сільпо найдешевше куряче філе - 199 грн. Novus найдешевш і гомілки -79,99 грн.

Динаміка цін

Станом на липень 2026 року курятина в Україні сукупно подорожчала в межах 6–8% з початку року залежно від конкретної частини тушки.

Основне підняття цін відбулося у весняні місяці (зокрема у квітні та травні) через загальне підвищення собівартості виробництва, подорожчання кормів та енергоносіїв. Проте у червні та на початку липня динаміка повністю стабілізувалася.

Так, куряче філе подорожчало в середньому на 6.5%. На початку року його середня вартість коливалася на рівні 205–210 грн/кг, тоді як у липні ціна закріпилася на позначці 215–225 грн/кг.

Куряча гомілка додала в ціні орієнтовно 7.8%. У січні середня вартість становила близько 90–92 грн/кг, а станом на липень вона піднялася до 97–104 грн/кг.

Куряче стегно зросло в ціні на 5.5% — із січневих 135–137 грн/кг до липневих 135–145 грн/кг.

Куряча тушка демонструє зростання близько 6%, піднявшись із середніх 99–102 грн/кг до нинішніх 110–120 грн/кг.

У липні 2026 року роздрібні ціни на курятину в Україні зросли в середньому на 10–14% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

За прогнозами експертів ціни на курятину можуть коливатися в межах близько 15 гривень. Усе залежатиме від поточної ситуації з експортом.

Нагадаємо, український експорт м’яса птиці у травні 2026 року становив 43,64 тис. тонн. Цей результат на 7% перевищує показник квітня 2026 року, коли було продано 40,7 тис. тонн. Зафіксований обсяг став рекордним місячним показником експорту за останні 5 років.