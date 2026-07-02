Цены на курятину в Украине — актуальные цены на июль 2026 года

По состоянию на июль 2026 года цены на курятину в Украине остаются относительно стабильными, снизившись по отношению к июню на символические 0,32%. В начале месяца стоимость мяса птицы фиксируется на уровне прошлого месяца с незначительными сезонными колебаниями.

По данным "Минфина", актуальная стоимость курятины следующая:

Продукт Цена Смена Филе 215–225 грн + 0,5 % Бедро 135–145 грн +0,6% Голень 97–104 грн +0,3% Тушка 110–120 грн + 0,2 %

Цены в популярных сетях супермаркетов:

Сеть Особенности АТБ самое дешевое бедро -134 грн. Сильпо самое дешевое куриное филе – 199 грн. Novus самые дешевые и голени -79,99 грн.

Динамика цен

На июль 2026 года курятина в Украине совокупно подорожала в пределах 6–8% с начала года в зависимости от конкретной части тушки.

Основное повышение цен произошло в весенние месяцы (в частности в апреле и мае) из-за общего повышения себестоимости производства, удорожания кормов и энергоносителей. Однако в июне и начале июля динамика полностью стабилизировалась.

Так, куриное филе подорожало в среднем на 6.5%. В начале года его средняя стоимость колебалась на уровне 205–210 грн/кг, в то время как в июле цена закрепилась на отметке 215–225 грн/кг.

Куриная голень прибавила в цене ориентировочно 7.8%. В январе средняя стоимость составила около 90–92 грн/кг, а по состоянию на июль она поднялась до 97–104 грн/кг.

Куриное бедро выросло в цене на 5.5% - с январских 135-137 грн/кг до июльских 135-145 грн/кг.

Куриная тушка демонстрирует рост около 6%, поднявшись со средних 99–102 грн/кг до нынешних 110–120 грн/кг.

В июле 2026 розничные цены на курятину в Украине выросли в среднем на 10–14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По прогнозам экспертов, цены на курятину могут колебаться в пределах около 15 гривен. Все зависит от текущей ситуации с экспортом.

Напомним, украинский экспорт мяса птицы в мае 2026 года составил 43,64 тыс. тонн. Этот результат на 7% превышает показатель апреля 2026 г., когда было продано 40,7 тыс. тонн. Зафиксированный объем стал рекордным месячным показателем экспорта за последние пять лет.