Дроны уничтожили гуманитарный склад ООН в Днепре

Гуманитарный склад Всемирной продовольственной программы ООН в Днепре за последние сутки четыре раза атаковали беспилотники. Сотрудники миссии не пострадали.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Всемирной продовольственной программы ООН.

По данным ВПП, это уже седьмой случай за последние три месяца, когда четко маркированные объекты организации в Украине получили повреждения вследствие ударов дронов. Речь идет, в частности, об этом составе и одном из автомобилей организации.

"Это не единичный случай. Мы наблюдаем тревожную тенденцию роста количества атак на гуманитарные объекты и операции по всей стране", - заявил представитель ВПП в Украине Ричард Рейган.

По его словам, за последние два года организация зафиксировала более 90 инцидентов, в результате которых пострадали склады, транспортные средства, пункты распределения помощи, а также имущество украинских гуманитарных партнеров ВПП.

Во Всемирной продовольственной программе отмечают, что международное гуманитарное право запрещает нападения на гражданскую и гуманитарную инфраструктуру.

В организации отмечают, что такие инциденты напрямую угрожают оказанию жизненно необходимой помощи пострадавшему от войны гражданскому населению.

Добавим, в результате российского массированного обстрела 2 июля в Киеве пострадал гуманитарный состав Красного Креста. Из-за российской атаки начался масштабный пожар, который уничтожил 320 тыс. единиц гуманитарного груза стоимостью более 79 млн грн.