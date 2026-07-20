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В Киеве частично ограничат движение Кольцевой дорогой на неделю
В Киеве с 20 по 26 июля частично будут ограничивать движение по Кольцевой дороге в Святошинском районе. Ограничения связаны с проведением дорожных работ на участке от проспекта Берестейского до проспекта Леся Курбаса по обоим направлениям.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба КГГА.
Ремонт Кольцевой дороги в Киеве
Дорожные работы будут проводить специалисты Святошинского дорожно-эксплуатационного управления. Движение будет частично ограничивать поэтапно на участке Кольцевой дороги от проспекта Берестейского до проспекта Леся Курбаса в обоих направлениях.
В случае неблагоприятных погодных условий сроки выполнения работ могут быть скорректированы.
В "Киевавтодоре" призвали водителей заранее планировать маршруты с учетом временных ограничений и извинились за возможные неудобства.
Напомним, в Украине с начала года восстановили более 16 млн кв. м дорог. Несмотря на сложные условия военного времени, дорожные бригады продолжают поддерживать ключевые логистические, гуманитарные и оборонные маршруты страны в обеспечении непрерывного сообщения между регионами.