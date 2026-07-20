Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,67

+0,05

EUR

51,06

--0,11

Наличный курс:

USD

44,72

44,60

EUR

51,40

51,20

Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Киеве частично ограничат движение Кольцевой дорогой на неделю

ремонт дорог
Кольцевой дорогой неделя будет сложнее проехать / Агентство восстановления

В Киеве с 20 по 26 июля частично будут ограничивать движение по Кольцевой дороге в Святошинском районе. Ограничения связаны с проведением дорожных работ на участке от проспекта Берестейского до проспекта Леся Курбаса по обоим направлениям.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба КГГА.

Ремонт Кольцевой дороги в Киеве

Дорожные работы будут проводить специалисты Святошинского дорожно-эксплуатационного управления. Движение будет частично ограничивать поэтапно на участке Кольцевой дороги от проспекта Берестейского до проспекта Леся Курбаса в обоих направлениях.

В случае неблагоприятных погодных условий сроки выполнения работ могут быть скорректированы.

В "Киевавтодоре" призвали водителей заранее планировать маршруты с учетом временных ограничений и извинились за возможные неудобства.

Фото 2 — В Киеве частично ограничат движение Кольцевой дорогой на неделю
Фото: КГГА

Напомним, в Украине с начала года восстановили более 16 млн кв. м дорог. Несмотря на сложные условия военного времени, дорожные бригады продолжают поддерживать ключевые логистические, гуманитарные и оборонные маршруты страны в обеспечении непрерывного сообщения между регионами.

Автор:
Ольга Опенько