В Киеве частично ограничат движение Кольцевой дорогой на неделю

В Киеве с 20 по 26 июля частично будут ограничивать движение по Кольцевой дороге в Святошинском районе. Ограничения связаны с проведением дорожных работ на участке от проспекта Берестейского до проспекта Леся Курбаса по обоим направлениям.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба КГГА.

Ремонт Кольцевой дороги в Киеве

Дорожные работы будут проводить специалисты Святошинского дорожно-эксплуатационного управления. Движение будет частично ограничивать поэтапно на участке Кольцевой дороги от проспекта Берестейского до проспекта Леся Курбаса в обоих направлениях.

В случае неблагоприятных погодных условий сроки выполнения работ могут быть скорректированы.

В "Киевавтодоре" призвали водителей заранее планировать маршруты с учетом временных ограничений и извинились за возможные неудобства.

Фото: КГГА

Напомним, в Украине с начала года восстановили более 16 млн кв. м дорог. Несмотря на сложные условия военного времени, дорожные бригады продолжают поддерживать ключевые логистические, гуманитарные и оборонные маршруты страны в обеспечении непрерывного сообщения между регионами.