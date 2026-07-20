У Києві частково обмежать рух Кільцевою дорогою на тиждень

У Києві з 20 до 26 липня частково обмежуватимуть рух Кільцевою дорогою у Святошинському районі. Обмеження пов’язані з проведенням дорожніх робіт на ділянці від проспекту Берестейського до проспекту Леся Курбаса в обох напрямках.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба КМДА.

Ремонт Кільцевої дороги у Києві

Дорожні роботи проводитимуть фахівці Святошинського шляхово-експлуатаційного управління. Рух частково обмежуватимуть поетапно на ділянці Кільцевої дороги від проспекту Берестейського до проспекту Леся Курбаса в обох напрямках.

У разі несприятливих погодних умов терміни виконання робіт можуть бути скориговані.

У "Київавтодорі" закликали водіїв заздалегідь планувати маршрути з урахуванням тимчасових обмежень та перепросили за можливі незручності.

Фото: КМДА

Нагадаємо, в Україні з початку року відновили понад 16 млн кв. м доріг. Попри складні умови воєнного часу, дорожні бригади продовжують підтримувати в належному стані ключові логістичні, гуманітарні та оборонні маршрути країни для забезпечення безперервного сполучення між регіонами.