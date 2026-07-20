$95 тысяч за готовый бизнес: в Прикарпатье продают производство домашних полуфабрикатов

В селе Угорники Ивано-Франковской области выставили на продажу действующее производство замороженных полуфабрикатов "Наследие вкуса". Стоимость бизнеса составляет $95 тысяч. Покупателю предлагают готовое предприятие с собственным брендом, сертифицированным производством, профессиональным оборудованием, отлаженными каналами сбыта и сформированной клиентской базой.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Inventure.

О производстве

Предприятие "Наследие вкуса" работает с 2017 года и специализируется на производстве замороженных полуфабрикатов домашнего качества. Бизнес включает полностью отлаженное производство, профессиональное оборудование, холодильные мощности, новый фасовочный цех, собственный рефрижераторный автомобиль, авторские рецептуры, технологические карты, клиентскую базу и действующую разрешительную документацию.

Производство расположено в селе Угорники Ивано-Франковской области. Предприятие готово к работе сразу после передачи новому владельцу: все основные процессы стандартизированы, у сложившейся команды есть необходимый опыт, а владелица готова передать технологии, контакты поставщиков и клиентов и обеспечить переходное сопровождение.

За годы работы бренд сформировал стабильную репутацию на локальном рынке. Продукция производится по собственным рецептурам из натурального сырья и включает вареники, пельмени, голубцы, блины, котлеты, чебуреки, нагетсы и другие виды замороженных полуфабрикатов.

У предприятия есть несколько каналов сбыта: адресная доставка, сотрудничество с продуктовыми магазинами, заведениями HoReCa, продажи через социальные сети и постоянных клиентов. Клиентская база включает более 140 покупателей в системе доставки, более 10 торговых точек и более 6 общепитов.

Общая площадь производственных помещений составляет 122,5 м2. Дополнительно обустроен фасовочный цех площадью около 50 м², готовый к запуску и масштабированию производства.

Предприятие оснащено полным комплексом оборудования для изготовления, замораживания, хранения и упаковки продукции: камерами шоковой заморозки, морозильным и холодильным оборудованием, производственными столами, мясорубками, фаршемишалкой, тестораскатывающей машиной, упаковочным оборудованием и другим инвентарем.

Наряду с бизнесом новый владелец получает бренд "Наследие вкуса", рецептуры, технологические карты, производственные стандарты, клиентскую базу, наработанные каналы сбыта, социальные сети и другие нематериальные активы.

Предприятие имеет потенциал для дальнейшего развития через увеличение объемов производства, расширение ассортимента, выход в новые регионы, сотрудничество с торговыми сетями и развитие направлений HoReCa и Private Label.

Финансовые показатели и перспективы развития

Средний объем производства предприятия "Наследие вкуса" составляет 1,5-2,5 тонн готовой продукции в месяц. В периоды сезонного роста спроса, в том числе в канун новогодних и рождественских праздников, мощности производства позволяют увеличивать выпуск до 3 тонн продукции ежемесячно.

Объем выручки зависит от сезонности, производственных показателей и структуры продаж. В наиболее активные периоды месячный оборот предприятия составляет 400–500 тыс. грн.

Бизнес имеет значительный потенциал для дальнейшего развития благодаря увеличению загрузки производственных мощностей, запуску нового фасовочного цеха, расширению ассортимента и выходу на новые рынки.

Среди возможных направлений масштабирования – автоматизация отдельных производственных процессов, увеличение количества торговых точек, развитие сотрудничества с сетями, расширение поставок для кафе, ресторанов и гостиниц, производство продукции под Private Label, развитие онлайн-продаж и адресной доставки.

Имеющаяся инфраструктура и оборудование позволяют увеличивать объемы производства без значительных дополнительных инвестиций в базовое оснащение.

Бизнес может заинтересовать предпринимателей в сфере пищевого производства, дистрибьюторов, торговых сетей, операторов HoReCa и частных инвесторов, которые ищут готовое производство с возможностью масштабирования.

Продажа предприятия связана с изменением личных жизненных приоритетов собственника.

Стоимость бизнеса составляет $95 000 . Цена сформирована на основе инвестиций в создание и развитие производства, оборудования, нематериальных активов и наработанных бизнес-процессов.

Новому владельцу передадут технологии, производственные процессы, рецептуры, необходимую документацию и обеспечат сопровождение на этапе перехода.

Напомним, во II квартале 2026 года украинский бизнес улучшил ожидания деловой активности на следующие 12 месяцев. Индекс деловых ожиданий предприятий вырос до 107% против 105,8% в I квартале.