$95 тисяч за готовий бізнес: на Прикарпатті продають виробництво домашніх напівфабрикатів

У селі Угорники Івано-Франківської області виставили на продаж діюче виробництво заморожених напівфабрикатів “Спадщина смаку”. Вартість бізнесу становить $95 тисяч. Покупцеві пропонують готове підприємство з власним брендом, сертифікованим виробництвом, професійним обладнанням, налагодженими каналами збуту та сформованою клієнтською базою.

Як пише Delo.ua, про це інформує Inventure.

Про виробництво

Підприємство "Спадщина смаку" працює з 2017 року та спеціалізується на виробництві заморожених напівфабрикатів домашньої якості. Бізнес включає повністю налагоджене виробництво, професійне обладнання, холодильні потужності, новий фасувальний цех, власний рефрижераторний автомобіль, авторські рецептури, технологічні карти, клієнтську базу та чинну дозвільну документацію.

Виробництво розташоване в селі Угорники Івано-Франківської області. Підприємство готове до роботи одразу після передачі новому власнику: усі основні процеси стандартизовані, сформована команда має необхідний досвід, а власниця готова передати технології, контакти постачальників і клієнтів та забезпечити перехідний супровід.

За роки роботи бренд сформував стабільну репутацію на локальному ринку. Продукція виготовляється за власними рецептурами з натуральної сировини та включає вареники, пельмені, голубці, млинці, котлети, чебуреки, нагетси та інші види заморожених напівфабрикатів.

Підприємство має кілька каналів збуту: адресну доставку, співпрацю з продуктовими магазинами, закладами HoReCa, продажі через соціальні мережі та постійних клієнтів. Клієнтська база включає понад 140 покупців у системі доставки, понад 10 торгових точок і понад 6 закладів громадського харчування.

Загальна площа виробничих приміщень становить 122,5 м². Додатково облаштовано фасувальний цех площею близько 50 м², готовий до запуску та масштабування виробництва.

Підприємство оснащене повним комплексом обладнання для виготовлення, заморожування, зберігання та пакування продукції: камерами шокового заморожування, морозильним і холодильним обладнанням, виробничими столами, м’ясорубками, фаршемішалкою, тісторозкатувальною машиною, пакувальним обладнанням та іншим інвентарем.

Разом із бізнесом новий власник отримує бренд "Спадщина смаку", рецептури, технологічні карти, виробничі стандарти, клієнтську базу, напрацьовані канали збуту, соціальні мережі та інші нематеріальні активи.

Підприємство має потенціал для подальшого розвитку через збільшення обсягів виробництва, розширення асортименту, вихід у нові регіони, співпрацю з торговельними мережами та розвиток напрямів HoReCa і Private Label.

Фінансові показники та перспективи розвитку

Середній обсяг виробництва підприємства "Спадщина смаку" становить 1,5–2,5 тонни готової продукції на місяць. У періоди сезонного зростання попиту, зокрема напередодні новорічних і різдвяних свят, потужності виробництва дозволяють збільшувати випуск до 3 тонн продукції щомісяця.

Обсяг виторгу залежить від сезонності, виробничих показників і структури продажів. У найбільш активні періоди місячний оборот підприємства сягає 400–500 тис. грн.

Бізнес має значний потенціал для подальшого розвитку завдяки збільшенню завантаження виробничих потужностей, запуску нового фасувального цеху, розширенню асортименту та виходу на нові ринки.

Серед можливих напрямів масштабування - автоматизація окремих виробничих процесів, збільшення кількості торговельних точок, розвиток співпраці з мережами, розширення поставок для кафе, ресторанів і готелів, виробництво продукції під Private Label, розвиток онлайн-продажів та адресної доставки.

Наявна інфраструктура та обладнання дозволяють збільшувати обсяги виробництва без значних додаткових інвестицій у базове оснащення.

Бізнес може зацікавити підприємців у сфері харчового виробництва, дистриб’юторів, торговельні мережі, операторів HoReCa та приватних інвесторів, які шукають готове виробництво з можливістю масштабування.

Продаж підприємства пов’язаний зі зміною особистих життєвих пріоритетів власника.

Вартість бізнесу становить $95 000. Ціна сформована з урахуванням інвестицій у створення та розвиток виробництва, обладнання, нематеріальних активів і напрацьованих бізнес-процесів.

Новому власнику передадуть технології, виробничі процеси, рецептури, необхідну документацію та забезпечать супровід на етапі переходу.

Нагадаємо, у II кварталі 2026 року український бізнес покращив очікування щодо ділової активності на наступні 12 місяців. Індекс ділових очікувань підприємств зріс до 107% проти 105,8% у I кварталі.