Бізнес майже не готовий до іноземців на ринку праці – дослідження

Більшість українських компаній не готові наразі працевлаштовувати іноземців. Результати опитування показують: бізнес пропонує вирішувати кадрову проблему іншими способами.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на OLX Робота.

78% роботодавців відчувають нестачу працівників

Дефіцит кадрів не перестає бути ключовою проблемою сучасного бізнесу в Україні. За результатами дослідження OLX Робота, у 2026 році 78% роботодавців заявили про нестачу працівників. Роком раніше про це говорили 60% компаній. Відповідно, ситуація на ринку праці стає складнішою.

Подальші перспективи ринку роботодавці теж бачать без оптимізму. 68% опитаних говорять про те, що ситуація і в наступному році буде погіршуватись. Лише 10% переконані, що кадрова криза вирішиться.

Для порівняння, у 2025 році негативно налаштованих роботодавців було лише 40%, водночас третина компаній (29%) розраховувала на покращення ситуації.

Бізнес не готовий вирішувати проблему за рахунок іноземців

Гостра нестача кадрів поки не переконала бізнес розглянути варіант найму іноземних колег. Про готовність до цього у разі погіршення ситуації заявила лише 8% компаній. Минулого року ця частка сягала 13%.

Це може говорити про те, що наразі бізнес шукає інші шляхи заповнення робочих місць, без масового залучення робітників з-за кордону.

Чому роботодавці не хочуть наймати іноземців

Найбільшим викликом у співпраці з іноземцями стає мовний бар’єр. Про нього говорять 51% українських роботодавців у 2026 році. У минулому році показник сягав 27%.

42% опитаних говорять про те, що не мають потреби наймати людей з-за кордону.

Інші перешкоди, виявлені OLX Робота:

32% – законодавчі аспекти (дозволи, реєстрація, візи), проти 18% у 2025 році;

28% – відсутність досвіду роботи з іноземними працівниками;

28% – культурні та організаційні відмінності;

19% – відсутність внутрішньої готовності або підтримки з боку колективу;

14% – не знають, де шукати відповідних кандидатів.

Порівняно з минулим роком роботодавці дедалі частіше звертають увагу на практичні виклики, пов'язані з працевлаштуванням іноземців. Серед основних бар'єрів вони називають мовну адаптацію, юридичні процедури та культурні відмінності.

Попри відсутність чіткої тенденції до масового залучення іноземних працівників, серед українських пошукачів роботи зберігається насторожене ставлення до такої перспективи. Однією з причин є активне обговорення цієї теми в інформаційному просторі. Згідно з результатами опитування, 56% кандидатів побоюються, що пріоритет під час працевлаштування можуть отримувати не громадяни України. Крім того, респонденти називали можливі труднощі, пов'язані з мовним бар'єром (46%) та культурними й релігійними відмінностями (41%).

Що може змінити ставлення бізнесу до найму іноземців

Попри обережний підхід до залучення іноземних працівників, роботодавці називають умови, за яких могли б переглянути свою позицію. Для бізнесу важливо не лише вирішити проблему нестачі кадрів, а й отримати зрозумілі механізми та додаткові гарантії під час такого найму.

Найчастіше компанії говорять про необхідність фінансової підтримки. 36% роботодавців зазначили, що податкові пільги або інші стимули могли б заохотити їх активніше наймати іноземців. Така сама частка опитаних (36%) готова розглядати цей варіант у разі подальшого поглиблення дефіциту українських працівників.

Ще 29% компаній вважають важливими гарантії професійного рівня кандидатів – зокрема підтвердження кваліфікації та сертифікацію. Майже чверть роботодавців звертають увагу на потребу спростити процедури працевлаштування, а 22% говорять про необхідність спеціалізованих програм для пошуку іноземних працівників і більше успішних прикладів їхньої інтеграції в українських компаніях.

Таким чином, головним бар’єром для бізнесу залишається не саме залучення іноземців, а відсутність чітких правил, підтримки та інструментів, які зробили б цей процес прогнозованим і безпечним для роботодавців.

Нагадаємо, український бізнес готовий підвищувати зарплати, аби залучати потрібних кадрів у відповідь на дефіцит працівників.