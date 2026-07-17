Бизнес почти не готов к иностранцам на рынке труда – исследование

Большинство украинских компаний не готовы трудоустраивать иностранцев. Результаты опроса показывают, что бизнес предлагает решать кадровую проблему другими способами.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на OLX Работа.

78% работодателей испытывают нехватку работников

Дефицит кадров не перестает являться ключевой проблемой современного бизнеса в Украине. По результатам исследования OLX Работа, в 2026 году 78% работодателей заявили о нехватке работников. Годом ранее об этом говорили 60% компаний. Соответственно ситуация на рынке труда становится сложнее.

Дальнейшие перспективы рынка работодатели тоже видят без оптимизма. 68% опрошенных говорят о том, что ситуация и в следующем году будет ухудшаться. Лишь 10% убеждены, что кадровый кризис разрешится.

Для сравнения, в 2025 году отрицательно настроенных работодателей было всего 40%, в то же время треть компаний (29%) рассчитывала на улучшение ситуации.

Бизнес не готов решать проблему за счет иностранцев

Острая нехватка кадров пока не убедила бизнес рассмотреть вариант найма иностранных коллег. О готовности к этому в случае ухудшения ситуации заявили лишь 8% компаний. В прошлом году эта доля достигала 13%.

Это может говорить о том, что бизнес ищет другие пути заполнения рабочих мест, без массового привлечения рабочих из-за рубежа.

Почему работодатели не хотят нанимать иностранцев

Самым большим вызовом в сотрудничестве с иностранцами становится языковой барьер. О нем говорят 51% украинских работодателей в 2026 году. В прошлом году показатель достигал 27%.

42% опрошенных говорят о том, что не нуждаются в нанимании людей из-за границы.

Другие препятствия, обнаруженные OLX Работа:

32% – законодательные аспекты (разрешения, регистрация, визы), против 18% в 2025 году;

28% – отсутствие опыта работы с иностранными работниками;

28% – культурные и организационные отличия;

19% – отсутствие внутренней готовности или поддержки со стороны коллектива;

14% – не знают, где искать соответствующих кандидатов.

В сравнении с прошлым годом работодатели все чаще обращают внимание на практические вызовы, связанные с трудоустройством иностранцев. Среди основных барьеров они называют языковую адаптацию, юридические процедуры и культурные отличия.

Несмотря на отсутствие четкой тенденции к массовому привлечению иностранных работников, среди украинских соискателей работы сохраняется настороженное отношение к такой перспективе. Одной из причин является активное обсуждение этой темы в информационном пространстве. Согласно результатам опроса, 56% кандидатов опасаются, что приоритет при трудоустройстве могут получать не граждане Украины. Кроме того, респонденты называли возможные трудности, связанные с языковым барьером (46%) и культурными и религиозными отличиями (41%).

Что может изменить отношение бизнеса к найму иностранцев

Несмотря на осторожный подход к привлечению иностранных работников, работодатели называют условия, при которых они могли бы пересмотреть свою позицию. Для бизнеса важно не только решить проблему нехватки кадров, но получить понятные механизмы и дополнительные гарантии во время такого найма.

Чаще всего компании говорят о необходимости финансовой поддержки. 36% работодателей отметили, что налоговые льготы или другие стимулы могли бы поощрить их активнее нанимать иностранцев. Такая же доля опрошенных (36%) готова рассматривать этот вариант в случае дальнейшего углубления дефицита украинских работников.

Еще 29% компаний считают важными гарантии профессионального уровня кандидатов – в частности, подтверждение квалификации и сертификацию. Около четверти работодателей обращают внимание на необходимость упростить процедуры трудоустройства, а 22% говорят о необходимости специализированных программ для поиска иностранных работников и более успешных примеров их интеграции в украинских компаниях.

Таким образом, главным барьером для бизнеса остается не самое привлечение иностранцев, а отсутствие четких правил, поддержки и инструментов, которые сделали бы этот процесс прогнозируемым и безопасным для работодателей.

Напомним, украинский бизнес готов повышать зарплаты, чтобы привлекать нужных кадров в ответ на дефицит работников.