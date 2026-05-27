Дорожчий проїзд у Києві: чи почнуть працівники масово змінювати роботу

Метро
Подорожчання проїзду у Києві до 30 грн може посилити дефіцит кадрів у певних галузях/Фото: КП "Київський метрополітен"

Підвищення вартості проїзду в громадському транспорті Києва до 30 грн може посилити дефіцит кадрів у низькооплачуваних сферах та змусити роботодавців переглянути підходи до компенсацій для працівників. 

Про це Delo.ua розповіла HR-експертка Тетяна Пашкіна. 

Як подорожчання проїзду вплине на працівників і дефіцит кадрів 

Підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті, зокрема метро до 30 гривень у Києві може вплинути на ринок праці та спровокувати перетік між галузями. Найбільше це може зачепити низькооплачувані професії, зокрема вчителів, бібліотекарів, охоронців, продавців-консультантів, касирів, посудомийниць та інших працівників із невисоким рівнем доходу, зазначила Пашкіна. 

Також є ризик кадрового дефіциту у медицині.

Якщо робота не віддалена, людям інколи доводиться міняти два-три види транспорту. Тому люди будуть намагатися перейти в якісь суміжні доступні професії, щоб не витрачати половину зарплати на дорогу до роботи і додому. 

Наприклад, за даними Work.ua, станом на травень 2026 року середня зарплата у Києві, за вакансіями, за окремими професіями становить: 

прибиральниця - 18 000 грн;

державний виконавець - 17 000 грн;

асистент вчителя - 15 000 грн;

санітарка - 15 000 грн;

вахтер - 12 600 грн. 

В Україні багато різних професій, де рівень зарплат у вакансіях, м'яко кажучи, не дуже високий. Відповідно, люди будуть для себе вирішувати, чи шукати роботу "через дорогу", чи в іншому кінці міста, підкреслила Пашкіна. 

Люди будуть рахувати, скільки в них залишиться "чистими" не лише після отримання зарплати, а й після витрат на дорогу до роботи, додала експертка. 

"Якщо в бібліотекаря заробітна плата 12 тис. грн і ми маємо умовно 20 робочих днів, навіть туди й назад по 30 грн - це 60 грн на день. За 20 днів це 1200 грн, тобто близько 10% від заробітної плати", - сказала Пашкіна

Якщо додається трамвай, тролейбус або необхідність їхати не з Києва, а, наприклад, з Ірпеня чи Бородянки, то вартість проїзду ще зростає і може вже становити майже половину зарплати лише на дорогу. А ще комуналка, їжа тощо.

За останні місяці проїзд у міжміських маршрутках помітно підскочив, наприклад, вартість проїзду від метро "Лісова" до Броварів зросла з 35 грн до 50 менше ніж за два місяці. 

Вартість проїзду міжміських маршруток до Києва:

Бровари-Київ - 50 грн;

Софіївська Борщагівка-Київ - 50 грн; 

Ірпінь-Київ - 80 грн;

Бориспіль-Київ - 100-130 грн.

Як роботодавці реагуватимуть на подорожчання проїзду в громадському транспорті 

Роботодавці будуть змушені компенсувати зростання цін підняттям зарплат, або надавати працівникам проїзні, організовувати розвезення, зазначила HR-експертка.

"У будь-якому разі частину логістичних витрат роботодавцям доведеться або брати на себе повністю, або ділити з працівниками", - заявила Пашкіна. 

Загалом підвищення зарплати, надання проїздного чи організація розвезення залежить від корпоративної культури компанії. 

Наприклад, у багатьох роздрібних мережах уточнюють, де кандидат проживає, щоб запропонувати йому роботу в найближчому магазині. Це робиться для того, щоб людина не витрачала час і гроші на поїздки через усе місто, пояснила експертка. 

Є роботодавці, які, розуміючи потенційну проблему, вводять транспортну надбавку для всіх працівників і таким чином частково компенсують витрати - наприклад, додають умовну тисячу гривень або оплачують проїзні, розповіла Пашкіна. 

А є ситуації, коли роботодавець щиро вважає, що це не його відповідальність: "хочуть - нехай не приходять". Далі вже компанія стикається з браком людей і вимушено якось вирішує проблему.

"Втім, це не завжди є визначальним фактором і не завжди єдина причина змін на ринку праці", - зауважила експертка. 

Підвищення вартості проїзду може стати додатковим тригером, адже часто ситуація і так уже напружена:

  • незадоволеність умовами праці;
  • керівництвом;
  • відсутністю перегляду зарплати. 

І підвищення вартості проїзду може стати "останньою краплею". У підсумку це може посилити дефіцит кадрів у певних галузях, підсумувала Пашкіна. 

Нагадаємо, київська влада хоче підвищити вартість проїзду в громадському транспорті до 30 гривень за поїздку з 15 липня. 

Оприлюднена КМДА пропозиція підвищити вартість проїзду загрожує зробити київський транспорт найменш доступним серед усіх європейських столиць. Аналіз Delo.ua доводить: після 15 липня кияни витрачатимуть на проїзд у чотири рази більшу частку свого доходу, ніж жителі Парижа, Берліна чи Відня. 

Наразі проїзд у громадському транспорті Києва коштує 8 грн.

Голова Київської міської ради профспілок Тетяна Орисенко заявила Delo.ua, що на столі три варіанти вартості проїзду, зокрема, компромісний максимум 20 гривень, а обґрунтований мінімум — 15 гривень.

Автор:
Анна Мурашко