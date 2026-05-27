Более дорогой проезд в Киеве: начнут ли работники массово менять работу

Метро
Удорожание проезда в Киеве до 30 грн может усугубить дефицит кадров в определенных отраслях/Фото: КП "Киевский метрополитен"

Повышение стоимости проезда в общественном транспорте Киева до 30 грн. может усилить дефицит кадров в низкооплачиваемых сферах и заставить работодателей пересмотреть подходы к компенсациям для работников.

Об этом Delo.ua рассказала HR-эксперт Татьяна Пашкина.

Как подорожание проезда повлияет на работников и дефицит кадров

Повышение тарифов на проезд в общественном транспорте, в частности, метро до 30 гривен в Киеве может повлиять на рынок труда и спровоцировать переток между отраслями. Больше всего это может затронуть низкооплачиваемые профессии, в том числе учителей, библиотекарей, охранников, продавцов-консультантов, кассиров, посудомоечных работ и других работников с невысоким уровнем дохода, отметила Пашкина.

Также существует риск кадрового дефицита в медицине.

Если работа не отдалена, людям иногда приходится менять два-три вида транспорта. Поэтому люди будут пытаться перейти в какие-нибудь смежные доступные профессии, чтобы не тратить половину зарплаты на дорогу к работе и домой.

Например, по данным Work.ua, по состоянию на май 2026 года средняя зарплата в Киеве, по вакансиям, по отдельным профессиям составляет:

уборщица – 18 000 грн;

государственный исполнитель – 17 000 грн;

ассистент учителя – 15 000 грн;

санитарка – 15 000 грн;

вахтер – 12 600 грн.

В Украине много разных профессий, где уровень зарплат в вакансиях, мягко говоря, не слишком высок. Соответственно, люди будут для себя решать, искать ли работу "через дорогу" или в другом конце города, подчеркнула Пашкина.  

Люди будут считать, сколько у них останется "чистым" не только после получения зарплаты, но и после затрат на дорогу к работе, добавила эксперт.

"Если у библиотекаря заработная плата 12 тыс. грн и мы имеем условно 20 рабочих дней, даже туда и обратно по 30 грн – это 60 грн в день. За 20 дней это 1200 грн, то есть около 10% от заработной платы", – сказала Пашкина .

Если добавляется трамвай, троллейбус или необходимость ехать не из Киева, а, например, из Ирпеня или Бородянки, то стоимость проезда еще растет и может составлять почти половину зарплаты только на дорогу. А еще коммуналка, еда и т.д.

За последние месяцы проезд в междугородных маршрутках заметно подскочил, например стоимость проезда от метро "Лесная" до Броваров выросла с 35 грн до 50 меньше чем за два месяца.

Стоимость проезда междугородных маршруток в Киев:

Бровары-Киев – 50 грн;

Софиевская Борщаговка-Киев – 50 грн;

Ирпень-Киев – 80 грн;

Борисполь-Киев – 100-130 грн.

Как работодатели будут реагировать на подорожание проезда в общественном транспорте

Работодатели будут вынуждены компенсировать рост цен поднятием зарплат или предоставлять работникам проездные, организовывать развоз, отметила HR-экспертка.

"В любом случае, часть логистических расходов работодателям придется либо брать на себя полностью, либо делить с работниками", - заявила Пашкина.

В целом повышение зарплаты, предоставление проездного или организация развоза зависит от корпоративной культуры компании.

К примеру, во многих розничных сетях уточняют, где кандидат проживает, чтобы предложить ему работу в ближайшем магазине. Это делается для того, чтобы человек не тратил время и деньги на поездки через весь город, пояснила эксперт.

Есть работодатели, которые, понимая потенциальную проблему, вводят транспортную надбавку для всех работников и, таким образом, частично компенсируют расходы - например, добавляют условную тысячу гривен или оплачивают проездные, рассказала Пашкина.

А есть ситуации, когда работодатель искренне считает, что это не его ответственность: "хотят – пусть не приходят". Дальше уже компания сталкивается с нехваткой людей и вынужденно как-то решает проблему.

"Впрочем, это не всегда определяющий фактор и не всегда единственная причина изменений на рынке труда", - отметила экспертка.

Повышение стоимости проезда может стать дополнительным триггером, ведь часто ситуация и так уж напряженная:

  • неудовлетворенность условиями труда;
  • руководством;
  • отсутствием пересмотра заработной платы.

И повышение стоимости проезда может стать "последней каплей". В итоге это может усугубить дефицит кадров в определенных отраслях, подытожила Пашкина.

Напомним, киевские власти хотят повысить стоимость проезда в общественном транспорте до 30 гривен за поездку с 15 июля.

Обнародованное КГГА предложение повысить стоимость проезда грозит сделать киевский транспорт менее доступным среди всех европейских столиц. Анализ Delo.ua доказывает: после 15 июля киевляне будут тратить на проезд в четыре раза большую часть своего дохода, чем жители Парижа, Берлина или Вены.

Проезд в общественном транспорте Киева стоит 8 грн.

Глава Киевского городского совета профсоюзов Татьяна Орисенко заявила Delo.ua, что на столе три варианта стоимости проезда, в частности компромиссный максимум 20 гривен, а обоснованный минимум — 15 гривен.

Автор:
Анна Мурашко