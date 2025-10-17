У липні–вересні МТСБУ провело майже 4,5 тис. виплат на 242,7 млн грн

За ІІІ квартал 2025 року Моторне (транспортне) страхове бюро України здійснило 4487 регламентних виплат з Фонду захисту потерпілих на загальну суму 242,7 млн грн, що на 162% більше за кількість виплат та на 155% більше за суму, ніж у аналогічний період 2024 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на МТСБУ.

Найбільший обсяг виплат зафіксовано у липні 2025 року — 1 548 виплат на суму 85,1 млн грн (+89,7% до липня 2024 року). У серпні та вересні виплати склали 78,0 млн грн та 79,5 млн грн відповідно.

Більшу частину виплат (60,6%) становили компенсації за зобов’язаннями страховиків, які припинили членство в МТСБУ, що пов’язано з впровадженням Закону № 3720-IX. За цією категорією проведено 3 416 виплат на 147 млн грн, тоді як у 2024 році було лише 629 виплат на 27 млн грн.

Другою за обсягом категорією стали виплати потерпілим у ДТП, винуватцями яких були водії без чинного полісу ОСЦПВ. За цією групою у 3 кварталі 2025 року проведено 1 085 регламентних виплат на суму 88,6 млн грн. Порівняно з 2024 роком кількість виплат зменшилася на 11,1%, однак загальна сума зросла на 25,1%. Частка цієї категорії у загальній структурі виплат Фонду становить 36,5%, що на 8,1 в. п. менше, ніж торік.

Виплати потерпілим у ДТП з вини пільгових категорій

У звітному періоді МТСБУ також здійснило 71 виплату на суму 4,6 млн грн потерпілим у ДТП, винуватцями яких стали водії пільгових категорій — учасники бойових дій, особи з інвалідністю І групи або ті, хто керував транспортом, що належить таким особам.

Кількість виплат за цією категорією скоротилася на 80%, а їхня сума — на 81% у порівнянні з минулим роком.

Зменшення зумовлене зміною законодавства: якщо раніше частина таких водіїв була звільнена від обов’язкового страхування, і у випадку ДТП виплати здійснювало МТСБУ, то тепер усі автовласники зобов’язані мати чинний договір ОСЦПВ.

Для пільгових категорій передбачено 50% знижку, а для учасників бойових дій — повну компенсацію вартості полісу з державного бюджету. Відповідно, у разі ДТП виплати потерпілим тепер здійснюють страхові компанії, а не Бюро.

Мінімальні залишаються виплати за ДТП, спричинені невстановленим транспортним засобом — 8 виплат на 1,17 млн грн.

Додамо, у серпні МТСБУ здійснило 1 468 регламентних виплат з Фонду захисту потерпілих на загальну суму 78,04 млн грн. Це на 29,8% більше за кількістю та на 18,71% більше за сумою, ніж у серпні 2024 року.