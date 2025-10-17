- Категория
В июле-сентябре МТСБУ произвело почти 4,5 тыс. выплат на 242,7 млн грн
За ІІІ квартал 2025 года Моторное (транспортное) страховое бюро Украины осуществило 4487 регламентных выплат из Фонда защиты пострадавших на общую сумму 242,7 млн грн, что на 162% больше количества выплат и на 155% больше суммы, чем в аналогичный период 2024 года.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на МТСБУ .
Наибольший объем выплат зафиксирован в июле 2025 года - 1548 выплат на сумму 85,1 млн грн (+89,7% к июлю 2024 года). В августе и сентябре выплаты составили 78,0 млн. грн. и 79,5 млн. грн. соответственно.
Большую часть выплат (60,6%) составили компенсации по обязательствам страховщиков, прекративших членство в МТСБУ, что связано с введением Закона № 3720-IX. По этой категории произведено 3 416 выплат на 147 млн грн, тогда как в 2024 году было всего 629 выплат на 27 млн грн.
Второй по объему категории стали выплаты пострадавшим в ДТП, виновниками которых были водители без действующего полиса ОСАГО. По этой группе в 3 квартале 2025 года произведено 1085 регламентных выплат на сумму 88,6 млн грн. По сравнению с 2024 годом количество выплат уменьшилось на 11,1%, однако общая сумма выросла на 25,1%. Доля данной категории в общей структуре выплат Фонда составляет 36,5%, что на 8,1 в. п. меньше, чем в прошлом.
Выплаты пострадавшим в ДТП по вине льготных категорий
В отчетном периоде МТСБУ также произвело 71 выплату на сумму 4,6 млн грн пострадавшим в ДТП, виновниками которых стали водители льготных категорий — участники боевых действий, лица с инвалидностью I группы или управляющие транспортом, принадлежащим таким лицам.
Количество выплат по этой категории сократилось на 80%, а их сумма – на 81% по сравнению с прошлым годом.
Уменьшение обусловлено изменением законодательства: если раньше часть таких водителей была освобождена от обязательного страхования, и в случае ДТП выплаты осуществляло МТСБУ, то теперь все автовладельцы обязаны иметь действующий договор ОСАГО.
Для льготных категорий предусмотрена скидка 50%, а для участников боевых действий — полная компенсация стоимости полиса из государственного бюджета. Соответственно, в случае ДТП выплаты потерпевшим теперь производят страховые компании, а не Бюро.
Минимальные остаются выплаты за ДТП, вызванные неустановленным транспортным средством – 8 выплат на 1,17 млн грн.
Добавим, в августе МТСБУ произвело 1468 регламентных выплат из Фонда защиты пострадавших на общую сумму 78,04 млн грн. Это на 29,8% больше по количеству и на 18,71% больше по сумме, чем в августе 2024 года.