Новости
Дата публикации
Читати українською

В июле-сентябре МТСБУ произвело почти 4,5 тыс. выплат на 242,7 млн грн

МТСБУ
МТСБУ выплатило более 85 млн грн пострадавшим в ДТП в июле 2025 года / Depositphotos

За ІІІ квартал 2025 года Моторное (транспортное) страховое бюро Украины осуществило 4487 регламентных выплат из Фонда защиты пострадавших на общую сумму 242,7 млн грн, что на 162% больше количества выплат и на 155% больше суммы, чем в аналогичный период 2024 года.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на МТСБУ .

Наибольший объем выплат зафиксирован в июле 2025 года - 1548 выплат на сумму 85,1 млн грн (+89,7% к июлю 2024 года). В августе и сентябре выплаты составили 78,0 млн. грн. и 79,5 млн. грн. соответственно.

Большую часть выплат (60,6%) составили компенсации по обязательствам страховщиков, прекративших членство в МТСБУ, что связано с введением Закона № 3720-IX. По этой категории произведено 3 416 выплат на 147 млн грн, тогда как в 2024 году было всего 629 выплат на 27 млн грн.

Фото 2 — В июле-сентябре МТСБУ произвело почти 4,5 тыс. выплат на 242,7 млн грн

Второй по объему категории стали выплаты пострадавшим в ДТП, виновниками которых были водители без действующего полиса ОСАГО. По этой группе в 3 квартале 2025 года произведено 1085 регламентных выплат на сумму 88,6 млн грн. По сравнению с 2024 годом количество выплат уменьшилось на 11,1%, однако общая сумма выросла на 25,1%. Доля данной категории в общей структуре выплат Фонда составляет 36,5%, что на 8,1 в. п. меньше, чем в прошлом.

Выплаты пострадавшим в ДТП по вине льготных категорий

В отчетном периоде МТСБУ также произвело 71 выплату на сумму 4,6 млн грн пострадавшим в ДТП, виновниками которых стали водители льготных категорий — участники боевых действий, лица с инвалидностью I группы или управляющие транспортом, принадлежащим таким лицам.

Количество выплат по этой категории сократилось на 80%, а их сумма – на 81% по сравнению с прошлым годом.

Уменьшение обусловлено изменением законодательства: если раньше часть таких водителей была освобождена от обязательного страхования, и в случае ДТП выплаты осуществляло МТСБУ, то теперь все автовладельцы обязаны иметь действующий договор ОСАГО.

Для льготных категорий предусмотрена скидка 50%, а для участников боевых действий — полная компенсация стоимости полиса из государственного бюджета. Соответственно, в случае ДТП выплаты потерпевшим теперь производят страховые компании, а не Бюро.

Минимальные остаются выплаты за ДТП, вызванные неустановленным транспортным средством – 8 выплат на 1,17 млн грн.

Добавим, в августе МТСБУ произвело 1468 регламентных выплат из Фонда защиты пострадавших на общую сумму 78,04 млн грн. Это на 29,8% больше по количеству и на 18,71% больше по сумме, чем в августе 2024 года.

Автор:
Татьяна Гойденко