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путь ветеранов

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Развитие ветеранских центров: более 400 млн грн направят в общины

ветеран
Правительство финансирует ветеранские просторы

Правительство направило 446 млн грн субвенции на создание и развитие ветеранских пространств в семи регионах Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Средства в поддержку ветеранов

Правительство продолжает поддержку ветеранов, выделив 446 млн. грн. субвенции на развитие ветеранских пространств в регионах. Эти средства позволят расширить сеть мест, где военнослужащие, возвращающиеся в мирную жизнь, смогут получить помощь, поддержку и ресурсы для социальной адаптации.

Финансирование будет направлено в следующие регионы и общины:

  • Закарпатская область.
  • Закарпатская область.
  • Ивано-Франковская область.
  • Киевская область.
  • Кременчугское общество.
  • Луцкое общество.
  • Криворожское общество.

Создание ветеранских пространств является важнейшим элементом государственной политики. Правительство последовательно заботится о том, чтобы у ветеранов были достойные условия для возвращения к гражданской жизни, а каждая украинская семья видела свое будущее именно в Украине.

Напомним, с 1 по 20 июля ветераны и ветеранки могут снова податься на выплату 1500 грн на спорт в приложении "Дія".

Автор:
Ольга Опенько