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Развитие ветеранских центров: более 400 млн грн направят в общины
Правительство направило 446 млн грн субвенции на создание и развитие ветеранских пространств в семи регионах Украины.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Средства в поддержку ветеранов
Правительство продолжает поддержку ветеранов, выделив 446 млн. грн. субвенции на развитие ветеранских пространств в регионах. Эти средства позволят расширить сеть мест, где военнослужащие, возвращающиеся в мирную жизнь, смогут получить помощь, поддержку и ресурсы для социальной адаптации.
Финансирование будет направлено в следующие регионы и общины:
- Закарпатская область.
- Закарпатская область.
- Ивано-Франковская область.
- Киевская область.
- Кременчугское общество.
- Луцкое общество.
- Криворожское общество.
Создание ветеранских пространств является важнейшим элементом государственной политики. Правительство последовательно заботится о том, чтобы у ветеранов были достойные условия для возвращения к гражданской жизни, а каждая украинская семья видела свое будущее именно в Украине.
Напомним, с 1 по 20 июля ветераны и ветеранки могут снова податься на выплату 1500 грн на спорт в приложении "Дія".