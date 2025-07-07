Развитие ветеранских центров: более 400 млн грн направят в общины

Правительство направило 446 млн грн субвенции на создание и развитие ветеранских пространств в семи регионах Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Средства в поддержку ветеранов

Правительство продолжает поддержку ветеранов, выделив 446 млн. грн. субвенции на развитие ветеранских пространств в регионах. Эти средства позволят расширить сеть мест, где военнослужащие, возвращающиеся в мирную жизнь, смогут получить помощь, поддержку и ресурсы для социальной адаптации.

Финансирование будет направлено в следующие регионы и общины:

Закарпатская область.

Закарпатская область.

Ивано-Франковская область.

Киевская область.

Кременчугское общество.

Луцкое общество.

Криворожское общество.

Создание ветеранских пространств является важнейшим элементом государственной политики. Правительство последовательно заботится о том, чтобы у ветеранов были достойные условия для возвращения к гражданской жизни, а каждая украинская семья видела свое будущее именно в Украине.

Напомним, с 1 по 20 июля ветераны и ветеранки могут снова податься на выплату 1500 грн на спорт в приложении "Дія".