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Розбудова ветеранських центрів: понад 400 млн грн спрямують у громади

ветеран
Уряд фінансує ветеранські простори

Уряд спрямував 446 млн грн субвенції на створення та розвиток ветеранських просторів у семи регіонах України.

Як пише Delo.ua, про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Кошти на підтримку ветеранів

Уряд продовжує підтримку ветеранів, виділивши 446 млн грн субвенції на розвиток ветеранських просторів у регіонах. Ці кошти дозволять розширити мережу місць, де військовослужбовці, які повертаються до мирного життя, зможуть отримати допомогу, підтримку та ресурси для соціальної адаптації.

Фінансування буде спрямовано до таких регіонів та громад:

  • Житомирська область.
  • Закарпатська область.
  • Івано-Франківська область.
  • Київська область.
  • Кременчуцька громада.
  • Луцька громада.
  • Криворізька громада.

Створення ветеранських просторів є важливим елементом державної політики. Уряд послідовно дбає про те, щоб ветерани мали гідні умови для повернення до цивільного життя, а кожна українська родина бачила своє майбутнє саме в Україні.

Нагадаємо, із 1 до 20 липня ветерани та ветеранки можуть знову податися на виплату 1500 грн на спорт у застосунку "Дія". 

Автор:
Ольга Опенько