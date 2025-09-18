Профессиональная учеба для ветеранов: почти 4000 участников избрали экспериментальный проект

С начала 2025 года 3817 ветеранов и лиц с инвалидностью, пострадавших в результате войны, воспользовались возможностями бесплатного профессионального обучения благодаря экспериментальному проекту от Государственной службы занятости. Это 3444 участника боевых действий и 373 человека с инвалидностью.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение службы занятости.

Согласно данным, 91% участников программы повышают свою квалификацию, а 9% овладевают новой профессией. Наибольшим спросом среди них пользуются образовательные программы по психологии, медицинской помощи, управлению беспилотниками, а также основы предпринимательства и бизнес-планирования.

Обучение проводится в Центрах профессионально-технического образования службы занятости, расположенных в восьми городах Украины: Днепре, Полтаве, Харькове, Одессе, Львове, Ровно, Сумах и Ивано-Франковске.

Во время обучения участникам боевых действий и лицам, сопровождающим людей с инвалидностью I группы, предоставляется бесплатное проживание и компенсируется стоимость проезда. После окончания учебы выдается документ государственного образца.

Заявку на участие можно подать онлайн через официальный сайт Государственной службы занятости или офлайн в любом центре занятости.

Ранее сообщалось, что государство предоставляет защитникам и защитницам Украины возможность получить новую профессию в сфере информационных технологий. Ветераны и военные могут получить ваучер на обучение стоимостью до 30 280 грн.