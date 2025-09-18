Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,19

+0,02

EUR

48,77

+0,12

Наличный курс:

USD

41,25

41,16

EUR

48,86

48,68

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Профессиональная учеба для ветеранов: почти 4000 участников избрали экспериментальный проект

человек, обучение
Ветераны активно овладевают новыми профессиями. / Freepik

С начала 2025 года 3817 ветеранов и лиц с инвалидностью, пострадавших в результате войны, воспользовались возможностями бесплатного профессионального обучения благодаря экспериментальному проекту от Государственной службы занятости. Это 3444 участника боевых действий и 373 человека с инвалидностью.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение службы занятости.

Согласно данным, 91% участников программы повышают свою квалификацию, а 9% овладевают новой профессией. Наибольшим спросом среди них пользуются образовательные программы по психологии, медицинской помощи, управлению беспилотниками, а также основы предпринимательства и бизнес-планирования.

Обучение проводится в Центрах профессионально-технического образования службы занятости, расположенных в восьми городах Украины: Днепре, Полтаве, Харькове, Одессе, Львове, Ровно, Сумах и Ивано-Франковске.

Во время обучения участникам боевых действий и лицам, сопровождающим людей с инвалидностью I группы, предоставляется бесплатное проживание и компенсируется стоимость проезда. После окончания учебы выдается документ государственного образца.

Заявку на участие можно подать онлайн через официальный сайт Государственной службы занятости или офлайн в любом центре занятости.

Ранее сообщалось, что государство предоставляет защитникам и защитницам Украины возможность получить новую профессию в сфере информационных технологий. Ветераны и военные могут получить ваучер на обучение стоимостью до 30 280 грн.

Автор:
Татьяна Ковальчук