- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
Украина представила проект Стратегии противоминной деятельности: что он предусматривает
Украина представила проект Стратегии противоминной деятельности (ПМД), а также планы и нужды на следующий год. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.
Отмечается, что это произошло во время заседания секторальной рабочей группы, сопредседателями которого были первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко, Координатор системы ООН в Украине Дениз Браун, чрезвычайный и полномочный посол Японии в Украине Кунинори Мацуда.
По словам Свириденко, Украина совместно с партнерами провела Международную донорскую конференцию по гуманитарному разминированию, в ходе которой доноры объявили обязательства по помощи Украине.
Кроме того, сейчас активно продолжается сертификация операторов ПМД - на сегодняшний день сертифицировано уже 18 операторов, еще более 30 проходят сертификацию.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
"Также с высокими темпами выполняется план нетехнического обследования. И сейчас таким обследованием охвачено около 50 000 квадратных километров при запланированных 45 000 квадратных километрах. Еще одним положительным моментом является то, что с сентября было обследовано дополнительно 50 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий и 37 тысяч гектаров возвращено к продуктивному использованию", - отметила Свириденко.
"Мы хотим привязать все наши дальнейшие усилия по очистке территорий к влиянию на ВВП – чтобы наша работа создавала положительный и реальный эффект для экономики и уменьшения влияния минного загрязнения на людей, чтобы предупредить новые инциденты и защитить людей там, где они уже произошли", - подчеркнул заместитель министра экономики Игорь Безкаравайный.
Какие результаты работ в сфере гуманитарного разминирования в 2023 году
- сертифицировано уже 18 операторов ПМД, еще более 30 проходят сертификацию;
- план нетехнического обследования выполняется с высокими темпами: обследованием охвачено около 50 тыс. кв. км при запланированных 45 тыс. кв. км;
- с сентября 2023 года обследовано 50 тыс. га с/х земель и 37 тыс. га возвращено к продуктивному использованию.
Направления работы на 2024 год:
- цифровизация сферы;
- создание прозрачного рынка услуг по резиноминированию;
- стимулирование национального производства в сфере резиноминирования;
- координация ресурсов для обеспечения приоритетности в использовании ресурсов.
Разминирование в Украине
Украина надеется вернуть 80% потенциально загрязненных взрывоопасными предметами и минами земель в хозяйственное использование в течение 10 лет.
По состоянию на 1 ноября по меньшей мере 264 мирных жителя погибли от мин, а более 830 были ранены. Если проблема заминирования не будет эффективно решаться, количество жертв к 2030 году может составить 9 тысяч.
Также загрязнение сделало непригодными часть ценнейших сельскохозяйственных угодий страны. Это повлияло как на экономику Украины, так и на продовольственную безопасность в мире.
Чтобы ускорить разминирование, Украина намерена использовать все имеющиеся в распоряжении технологические инструменты.
Кроме того, правительство Украины хочет привлечь к разминированию земель искусственный интеллект, который будет анализировать большие массивы данных (big data).
Заметим, в Украине из-за заминированности стала актуальна профессия сапера. Государственная служба занятости начала выдавать ваучеры на обучение по этой специальности.