Украина представила проект Стратегии противоминной деятельности: что он предусматривает

Украина представила проект Стратегии противоминной деятельности (ПМД), а также планы и нужды на следующий год. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

Отмечается, что это произошло во время заседания секторальной рабочей группы, сопредседателями которого были первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко, Координатор системы ООН в Украине Дениз Браун, чрезвычайный и полномочный посол Японии в Украине Кунинори Мацуда.

По словам Свириденко, Украина совместно с партнерами провела Международную донорскую конференцию по гуманитарному разминированию, в ходе которой доноры объявили обязательства по помощи Украине.

Кроме того, сейчас активно продолжается сертификация операторов ПМД - на сегодняшний день сертифицировано уже 18 операторов, еще более 30 проходят сертификацию.

"Также с высокими темпами выполняется план нетехнического обследования. И сейчас таким обследованием охвачено около 50 000 квадратных километров при запланированных 45 000 квадратных километрах. Еще одним положительным моментом является то, что с сентября было обследовано дополнительно 50 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий и 37 тысяч гектаров возвращено к продуктивному использованию", - отметила Свириденко.

"Мы хотим привязать все наши дальнейшие усилия по очистке территорий к влиянию на ВВП – чтобы наша работа создавала положительный и реальный эффект для экономики и уменьшения влияния минного загрязнения на людей, чтобы предупредить новые инциденты и защитить людей там, где они уже произошли", - подчеркнул заместитель министра экономики Игорь Безкаравайный.

Какие результаты работ в сфере гуманитарного разминирования в 2023 году

сертифицировано уже 18 операторов ПМД, еще более 30 проходят сертификацию;

план нетехнического обследования выполняется с высокими темпами: обследованием охвачено около 50 тыс. кв. км при запланированных 45 тыс. кв. км;

с сентября 2023 года обследовано 50 тыс. га с/х земель и 37 тыс. га возвращено к продуктивному использованию.

Направления работы на 2024 год:

цифровизация сферы;

создание прозрачного рынка услуг по резиноминированию;

стимулирование национального производства в сфере резиноминирования;

координация ресурсов для обеспечения приоритетности в использовании ресурсов.

Разминирование в Украине

Украина надеется вернуть 80% потенциально загрязненных взрывоопасными предметами и минами земель в хозяйственное использование в течение 10 лет.

По состоянию на 1 ноября по меньшей мере 264 мирных жителя погибли от мин, а более 830 были ранены. Если проблема заминирования не будет эффективно решаться, количество жертв к 2030 году может составить 9 тысяч.

Также загрязнение сделало непригодными часть ценнейших сельскохозяйственных угодий страны. Это повлияло как на экономику Украины, так и на продовольственную безопасность в мире.

Чтобы ускорить разминирование, Украина намерена использовать все имеющиеся в распоряжении технологические инструменты.

Кроме того, правительство Украины хочет привлечь к разминированию земель искусственный интеллект, который будет анализировать большие массивы данных (big data).

Заметим, в Украине из-за заминированности стала актуальна профессия сапера. Государственная служба занятости начала выдавать ваучеры на обучение по этой специальности.