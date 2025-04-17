Очистили за три дні: перший проєкт з оренди машини для розмінування реалізували на Миколаївщині

Хорватська компанія Dok-ing успішно реалізувала перший проєкт з короткострокової передачі в оренду роботизованої машини MV-4. Термін оренди становив три дні. За цей час оператор протимінної діяльності SafeLane Global з використанням машини провів технічне обстеження 2,1 га в селі Безіменне Миколаївської області.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що ця ділянка розміновується в межах державної програми компенсації вартості розмінування агроземель.

Очистили за три дні

Як повідомляється, за три дні MV-4 очистила 20 837 кв. м території, здетонувала одну протипіхотну міну PMN-2, і виявила низку вибухонебезпечних предметів. Серед них дві міни POM-2, три реактивні снаряди калібру 220 мм, одна мінометна міна OF-49 калібру 120 мм і одна авіаційна ракета S5 калібру 57 мм.

Компанія «A3tech», яка є партнером хорватського виробника машин механізованого розмінування, повністю забезпечила реалізацію процесу: від організації оренди до логістики та підготовки машини до роботи. А у разі потреби готова була провести технічне обслуговування орендованої MV-4.

Заступник міністра економіки України Ігор Безкаравайний розповів, що це вже третій виробник машин розмінування, який пропонує можливість оренди або лізингу своєї техніки.

"Перша завершена угода дуже показова для інших операторів протимінної діяльності, бо вона демонструє, що машину можна взяти в оренду навіть на кілька днів і закрити велику частину роботи. Ринок саме так і працює – пропонує різні рішення під різні умови», – зауважив чиновник.

Замінованність України

Україна сподівається повернути 80% потенційно забруднених вибухонебезпечними предметами та мінами земель у господарське використання протягом 10 років.

Партнери нададуть Україні 700 млн євро на розмінування до 2034 року. Бюджет на 2025 рік заплановано на рівні 130 млн євро.