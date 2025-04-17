Очистили за три дня: первый проект по аренде машины для разминирования реализовали в Николаевской области

Хорватская компания Dok-ing успешно реализовала первый проект по краткосрочной передаче в аренду роботизированной машины MV-4. Срок аренды составлял три дня.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Участок разминируется в рамках государственной программы компенсации стоимости разминирования агроземель.

Очистили за три дня

Как сообщается, за три дня MV-4 очистила 20 837 кв. м территории, сдетонировала одну противопехотную мину PMN-2, и обнаружила ряд взрывоопасных предметов. Среди них две мины POM-2, три реактивных снаряда калибра 220 мм, одна минометная мм.

Компания «A3tech», являющаяся партнером хорватского производителя машин механизированного разминирования, полностью обеспечила реализацию процесса: от организации аренды до логистики и подготовки машины к работе. А в случае необходимости готова была провести техническое обслуживание арендованной MV-4.

Заместитель министра экономики Украины Игорь Безкаравайный рассказал, что это уже третий производитель машин разминирования, предлагающий возможность аренды или лизинга своей техники.

"Первое завершенное соглашение очень показательно для других операторов противоминной деятельности, потому что оно демонстрирует, что машину можно взять в аренду даже на несколько дней и закрыть большую часть работы. Рынок именно так и работает – предлагает разные решения под разные условия», – отметил чиновник.

Заминированность Украины

Украина надеется вернуть 80% потенциально загрязненных взрывоопасными предметами и минами земель для хозяйственного использования в течение 10 лет.

Партнеры предоставят Украине 700 млн евро на разминирование до 2034 года. Бюджет на 2025 год запланирован на уровне 130 млн евро.