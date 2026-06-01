ЄС може обмежити тимчасовий захист для українців призовного віку

Країни Європейського Союзу обговорюють можливість змін до системи тимчасового захисту українців, зокрема потенційне виключення з нових заявок чоловіків призовного віку.

Як пише Delo.ua, про це інформує Euractiv.

Програма захисту для біженців

Йдеться про можливе переглядення Директиви ЄС про тимчасовий захист, яка дозволяє українцям проживати та працювати в країнах ЄС без звернення до національних процедур надання притулку. Наразі дія програми продовжена до березня 2027 року.

За даними внутрішнього документа Ради ЄС, серед варіантів, що розглядаються, є звуження дії захисту, зокрема шляхом виключення нових заявників-чоловіків призовного віку або осіб, які залишили Україну нелегально. Водночас зазначається, що можливі обмеження не стосуватимуться тих українців, які вже отримали статус тимчасового захисту в ЄС.

У матеріалі також зазначається, що Єврокомісія та держави-члени обговорюють подальше майбутнє програми, включно з її можливим продовженням або поступовим згортанням із переходом до інших правових статусів.

Станом на березень 2026 року тимчасовий захист у ЄС мали 4,33 млн українців. Найбільше бенефіціарів перебуває у Німеччині, Польщі та Чехії. Загалом українці становлять понад 98% усіх учасників програми.

Чи повернуться українці додому?

Нагадаємо, станом на кінець березня 2026 року в Євросоюзі під тимчасовим захистом перебуває 4,33 мільйона українців, що на 68 980 осіб (або 1,6%) менше порівняно з лютим 2026 року. Найбільше українських біженців нині перебуває у Німеччині, Польщі та Чехії.

Директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені Михайла Птухи Національної академії наук Елла Лібанова вважає, що чим довше триває війна, тим менше українців повернуться на Батьківщину після її завершення.

За її словами, наразі 70% жінок за кордоном працевлаштовані, що вказує на те, що вони не планують повертатися до України.

Лібанова припускає, що після припинення дії воєнного стану до України повернеться лише третина біженців. Вона також зауважила, що після завершення війни може розпочатися нова хвиля міграції. Йдеться про чоловіків, які, ймовірно, виїдуть за кордон, щоб возз’єднатися зі своїми родинами.