Бизнес получил полный набор инструментов для работы с е-ТТН: почему это важно для логистики

Минразвития вместе с техническим администратором системы е-ТТН внедрили девять актов корректировки электронной товарно-транспортной накладной. Эти документы применяются при возникновении изменений при перевозке груза.

Речь идет о случаях перегрузки, изменениях пункта назначения, разногласиях в грузе или других операционных ситуаций. Для каждого из девяти актов разработаны инструкции и спецификации XML для интеграции.

Наличие технической документации позволяет участникам рынка приступить к доработке собственных информационных систем. Как отметил замминистра Сергей Деркач, "фактически мы завершили формирование полного набора инструментов для работы с е-ТТН в реальных условиях перевозок". Он также добавил, что "это важный этап, позволяющий бизнесу переходить от тестирования к практическому использованию системы".

Параллельно ГП "Отраслевой центр цифровизации и кибербезопасности" начинает обновление центральной системы е-ТТН. Работы продлятся ориентировочно два месяца. После их завершения бизнес и операторы электронного документооборота смогут перейти к полноценному использованию цифровых накладных. Введение е-ТТН направлено на отказ от бумажных документов; упрощение взаимодействия между участниками перевозок; повышение прозрачности рынка; уменьшение рисков злоупотреблений.

Напомним, 13 апреля Минразвития обнародовало проект закона о внедрении электронной товарно-транспортной накладной во внутренних грузовых перевозках. Документ предусматривает системную цифровизацию рынка и переход к полноценному электронному документообороту в логистике.