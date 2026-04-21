Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,10

+0,21

EUR

51,89

+0,13

Наличный курс:

USD

44,05

43,90

EUR

52,00

51,80

ТОП 50 СЕО

Лидеры украинского
бизнеса
Свободная энергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Бизнес получил полный набор инструментов для работы с е-ТТН: почему это важно для логистики

грузовик
Бизнесу доступны все девять актов корректировки в системе е-ТТН / Freepik

Минразвития вместе с техническим администратором системы е-ТТН внедрили девять актов корректировки электронной товарно-транспортной накладной. Эти документы применяются при возникновении изменений при перевозке груза.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

Речь идет о случаях перегрузки, изменениях пункта назначения, разногласиях в грузе или других операционных ситуаций. Для каждого из девяти актов разработаны инструкции и спецификации XML для интеграции.

Наличие технической документации позволяет участникам рынка приступить к доработке собственных информационных систем. Как отметил замминистра Сергей Деркач, "фактически мы завершили формирование полного набора инструментов для работы с е-ТТН в реальных условиях перевозок". Он также добавил, что "это важный этап, позволяющий бизнесу переходить от тестирования к практическому использованию системы".

Параллельно ГП "Отраслевой центр цифровизации и кибербезопасности" начинает обновление центральной системы е-ТТН. Работы продлятся ориентировочно два месяца. После их завершения бизнес и операторы электронного документооборота смогут перейти к полноценному использованию цифровых накладных. Введение е-ТТН направлено на отказ от бумажных документов; упрощение взаимодействия между участниками перевозок; повышение прозрачности рынка; уменьшение рисков злоупотреблений.

Напомним, 13 апреля Минразвития обнародовало проект закона о внедрении электронной товарно-транспортной накладной во внутренних грузовых перевозках. Документ предусматривает системную цифровизацию рынка и переход к полноценному электронному документообороту в логистике.

Автор:
Татьяна Ковальчук