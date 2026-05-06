Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,97

--0,03

EUR

51,40

--0,06

Готівковий курс:

USD

43,82

43,75

EUR

51,60

51,41

ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Editorial Series

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Editorial Series

Історії успіху

з Ощадом
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Editorial Series

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Editorial Series

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

ОАЕ готують фонд на $2 трлн для скупки оборонних компаній і українських виробників дронів

Дрони Strila
ОАЕ обговорюють створення нового інвестиційного фонду

В Об’єднаних Арабських Еміратах обговорюють створення нового інвестиційного фонду обсягом до $2 трлн, який може бути спрямований на купівлю часток у світових оборонних компаніях, включно з виробниками безпілотників з України. Проєкт перебуває на ранній стадії і поки не має фінального рішення.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Bloomberg.

За їхніми даними, ініціатива передбачає створення окремого інвестиційного інструменту, який має централізувати вкладення Абу-Дабі в оборонний сектор. Йдеться про придбання активів у Європі та США, а також інвестиції в українські й турецькі компанії у сфері безпілотних технологій і нішевих військових рішень.

У переговорах беруть участь високопосадовці емірату, зокрема кронпринц Халед бін Мохаммед Аль Нахайян та керівництво суверенного фонду Mubadala. При цьому обговорюється модель, яка не впливатиме безпосередньо на чинні суверенні фонди та державні оборонні компанії.

ОАЕ вже контролюють інвестиційні активи на рівні майже $2 трлн і є одним із найбільших глобальних інвесторів. Посилення присутності в оборонному секторі відбувається на тлі зростання військових витрат у світі та ескалації регіональних конфліктів.

Паралельно країна активно розвиває власну оборонну промисловість. Зокрема, створена група EDGE консолідувала понад 25 підприємств і стала найбільшим виробником зброї в країні з річним доходом близько $5 млрд. Також укладаються міжнародні угоди у сфері ППО, кібербезпеки та виробництва безпілотників.

За даними Стокгольмського інституту дослідження проблем миру, на ОАЕ припадає близько 2,7% світового імпорту озброєнь у 2021–2025 роках.

Поява великого інвестора з Близького Сходу може посилити конкуренцію за активи в оборонному секторі та відкрити додаткові можливості для українських виробників дронів.

Нагадаємо, нещодавно Україна уклала три безпекові документи з країнами Близького Сходу — Саудівською Аравією, Катаром та Об’єднаними Арабськими Еміратами. Так звані Drone Deal спрямовані на розвиток технологій безпілотників та систем їх перехоплення.

Автор:
Тетяна Гойденко