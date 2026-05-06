ОАЕ готують фонд на $2 трлн для скупки оборонних компаній і українських виробників дронів

В Об’єднаних Арабських Еміратах обговорюють створення нового інвестиційного фонду обсягом до $2 трлн, який може бути спрямований на купівлю часток у світових оборонних компаніях, включно з виробниками безпілотників з України. Проєкт перебуває на ранній стадії і поки не має фінального рішення.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Bloomberg.

За їхніми даними, ініціатива передбачає створення окремого інвестиційного інструменту, який має централізувати вкладення Абу-Дабі в оборонний сектор. Йдеться про придбання активів у Європі та США, а також інвестиції в українські й турецькі компанії у сфері безпілотних технологій і нішевих військових рішень.

У переговорах беруть участь високопосадовці емірату, зокрема кронпринц Халед бін Мохаммед Аль Нахайян та керівництво суверенного фонду Mubadala. При цьому обговорюється модель, яка не впливатиме безпосередньо на чинні суверенні фонди та державні оборонні компанії.

ОАЕ вже контролюють інвестиційні активи на рівні майже $2 трлн і є одним із найбільших глобальних інвесторів. Посилення присутності в оборонному секторі відбувається на тлі зростання військових витрат у світі та ескалації регіональних конфліктів.

Паралельно країна активно розвиває власну оборонну промисловість. Зокрема, створена група EDGE консолідувала понад 25 підприємств і стала найбільшим виробником зброї в країні з річним доходом близько $5 млрд. Також укладаються міжнародні угоди у сфері ППО, кібербезпеки та виробництва безпілотників.

За даними Стокгольмського інституту дослідження проблем миру, на ОАЕ припадає близько 2,7% світового імпорту озброєнь у 2021–2025 роках.

Поява великого інвестора з Близького Сходу може посилити конкуренцію за активи в оборонному секторі та відкрити додаткові можливості для українських виробників дронів.

Нагадаємо, нещодавно Україна уклала три безпекові документи з країнами Близького Сходу — Саудівською Аравією, Катаром та Об’єднаними Арабськими Еміратами. Так звані Drone Deal спрямовані на розвиток технологій безпілотників та систем їх перехоплення.