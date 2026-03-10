Польша построит первый в ЕС щит против дронов стоимостью €3,5 млрд

В Польше создают самую современную в Европе противодроновую систему на фоне нарушений Россией воздушного пространства НАТО.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает FT.

Варшава решила создать эту систему в ответ на запуск Россией около 20 БПЛА в польское воздушное пространство в сентябре 2025 года.

Польскую систему под названием San разрабатывает польско-норвежский консорциум. Ее приблизительная стоимость в €3,5 млрд. Она будет финансироваться за счет кредитов ЕС, выделенных Варшаве в рамках новой программы ЕС "Безопасность", направленной на увеличение производства вооружения в Европе для противодействия агрессии России.

Что известно о польской антидроновой системе San

San будет состоять из 18 мобильных батарей против дронов, каждая из которых оснащена датчиками и эффекторами, подключенными к центральной командной системе. Радарные установки и пушки на сотнях транспортных средств будут патрулировать польскую границу и будут интегрированы в национальные и союзные системы обороны.

Система будет совмещать возможности радиоэлектронной борьбы, включая глушение сигналов и нарушение навигации, кинетические средства. Она сможет запускать дроны-перехватчики, вести огонь 30-мм пушками и запускать управляемые ракеты, способные поражать низколетящие вертолеты и беспилотные летательные аппараты.

Первые батареи должны быть поставлены польским вооруженным силам до конца года, а полная система должна стать боеспособной в течение 24 месяцев. San разрабатывается Польской оружейной группой (PGZ), норвежской оборонной компанией Kongsberg и польским производителем радаров Advanced Protection Systems (APS).

Сообщается, что PGZ и Kongsberg установили производственные рекорды и опробовали вооружение на поле боя Украины. И все же главным техническим вызовом San является интеграция различных компонентов в центральную командную архитектуру, которую разрабатывает APS.

Напомним, Акционерное общество "Украинская оборонная промышленность" и Польская оружейная группа (PGZ) подписали меморандум о сотрудничестве в сфере производства боеприпасов и обслуживания техники .