Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,90

+0,17

EUR

50,71

+0,17

Наличный курс:

USD

44,10

43,95

EUR

51,50

51,27

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Польша построит первый в ЕС щит против дронов стоимостью €3,5 млрд

ПВО Польши
Один из уровней ПВО Польши вместе с Сяном. Фото: Getty Images

В Польше создают самую современную в Европе противодроновую систему на фоне нарушений Россией воздушного пространства НАТО.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает FT.

Варшава решила создать эту систему в ответ на запуск Россией около 20 БПЛА в польское воздушное пространство в сентябре 2025 года.

Польскую систему под названием San разрабатывает польско-норвежский консорциум. Ее приблизительная стоимость в €3,5 млрд. Она будет финансироваться за счет кредитов ЕС, выделенных Варшаве в рамках новой программы ЕС "Безопасность", направленной на увеличение производства вооружения в Европе для противодействия агрессии России.

Что известно о польской антидроновой системе San

San будет состоять из 18 мобильных батарей против дронов, каждая из которых оснащена датчиками и эффекторами, подключенными к центральной командной системе. Радарные установки и пушки на сотнях транспортных средств будут патрулировать польскую границу и будут интегрированы в национальные и союзные системы обороны.

Система будет совмещать возможности радиоэлектронной борьбы, включая глушение сигналов и нарушение навигации, кинетические средства. Она сможет запускать дроны-перехватчики, вести огонь 30-мм пушками и запускать управляемые ракеты, способные поражать низколетящие вертолеты и беспилотные летательные аппараты.

Первые батареи должны быть поставлены польским вооруженным силам до конца года, а полная система должна стать боеспособной в течение 24 месяцев. San разрабатывается Польской оружейной группой (PGZ), норвежской оборонной компанией Kongsberg и польским производителем радаров Advanced Protection Systems (APS).

Сообщается, что PGZ и Kongsberg установили производственные рекорды и опробовали вооружение на поле боя Украины. И все же главным техническим вызовом San является интеграция различных компонентов в центральную командную архитектуру, которую разрабатывает APS.

Напомним, Акционерное общество "Украинская оборонная промышленность" и Польская оружейная группа (PGZ) подписали меморандум о сотрудничестве в сфере производства боеприпасов и обслуживания техники .

Автор:
Ольга Сичь