Польща побудує перший у ЄС щит проти дронів вартістю €3,5 млрд

У Польщі створюють найсучаснішу в Європі протидронову систему на тлі порушень Росією повітряного простору НАТО.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє FT.

Варшава вирішила створити цю систему у відповідь на запуск Росією близько 20 БпЛА у польський повітряний простір у вересні 2025 року.

Польську систему під назвою San розробляє польсько-норвезький консорціум. Її приблизна вартість €3,5 млрд. Вона фінансуватиметься за рахунок кредитів ЄС, виділених Варшаві в рамках нової програми ЄС "Безпека", спрямованої на збільшення виробництва озброєння у Європі для протидії агресії Росії.

Що відомо про польську антидронову сиситему San

San складатиметься з 18 мобільних батарей проти дронів, кожна з яких оснащена датчиками та ефекторами, підключеними до центральної командної системи. Радарні установки та гармати на сотнях транспортних засобів патрулюватимуть польський кордон і будуть інтегровані у національні та союзні системи оборони.

Система поєднуватиме можливості радіоелектронної боротьби, включно з глушенням сигналів і порушенням навігації, з кінетичними засобами. Вона зможе запускати дрони-перехоплювачі, вести вогонь 30-мм гарматами та запускати керовані ракети, здатні уражати низьколітаючі гелікоптери та безпілотні літальні апарати.

Перші батареї мають бути поставлені польським збройним силами до кінця року, а повна система має стати боєздатною протягом 24 місяців. San розробляється Польською зброярською групою (PGZ), норвезькою оборонною компанією Kongsberg та польським виробником радарів Advanced Protection Systems (APS).

Повідомляється, що PGZ і Kongsberg встановили виробничі рекорди та випробували озброєння на полі бою України. І все ж головним технічним викликом для San є інтеграція різних компонентів у центральну командну архітектуру, яку розробляє APS.

Нагадаємо, Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" та Польська зброярська група (PGZ) підписали меморандум про співпрацю у сфері виробництва боєприпасів та обслуговування техніки.