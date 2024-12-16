Грант на розвиток бізнесу: виробник крафтових соусів масштабував виробництво

З липня 2022 року уряд запустив проєкт “єРобота”. Найбільш популярною серед українців стала програма мікрогрантів "Власна справа", яка надає можливість отримати до 250 тисяч гривень. Програмою скористався виробник крафтових соусів з Полтавщини та отримав кошти на нове обладнання та розвиток бізнесу.

Про це інформує пресслужба Міністерства економіки.

Що відомо про виробника

Процес почався з родинного бізнесу Микити Саєнка, де він обіймав посаду кухаря на виробництві соусів за франшизою. Він експериментував і в результаті дійшов висновку, що в Україні існує дефіцит натуральних преміум-соусів.

Це стало основою для створення власного бренду — Try It.

Від ідеї до запуску пройшло пів року. За цей час команда активно працювала над удосконаленням рецептів, відбором локальних фермерських продуктів та вдосконаленням технологічних процесів. Кожен соус пройшов численні дегустації для досягнення оптимальної якості.

Сьогодні в асортименті Try It — 9 авторських соусів: Чілі-ожина, Часниковий айолі, Горіховий соус, Песто, Барбекю, Чимічурі, Тайський соус, Соус із печених овочів і Теріякі.

Щоб відповідати міжнародним стандартам якості, бренд отримав сертифікацію ISO за нормами HACCP (системи аналізу ризиків, небезпечних чинників і контролю критичних точок), що підтверджує високу якість продукції та дотримання найсуворіших стандартів виробництва.

Розвиток бізнесу

Важливим етапом у розвитку виробництва стало отримання гранту від програми "Власна Справа". Це дозволило підприємцю придбати сучасний варильний комплекс, що сприяло масштабуванню виробництва та плануванню створення окремої лінії для сегмента HoReCa.

Такж заплановано розширення асортименту.

Про проект "єРобота"

Урядовий проект "єРобота" є однією зі складових політики "Зроблено в Україні" та включає грантові програми, спрямовані на стимулювання підприємницької діяльності та створення робочих місць.

Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, гранти для ветеранів та їхніх подружжів, а також гранти на створення та розвиток переробних підприємств, закладання садів і виноградників, а також тепличного господарства.

Заявку на отримання гранту можуть подати як діючі підприємці, так і особи, які не мають досвіду ведення бізнесу.

Нагадаємо, на грантові кошти бренд крафтової продукції з лаванди закупив обладнання. Концепція бізнесу базується на принципах натуральності та екологічності. Отримання гранту від програми "Власна Справа" стало поштовхом для розвитку бізнесу. Завдяки підтримці держави Анна змогла придбати обладнання для догляду за полем і обробки сировини.

Delo.ua повідомляло, що 10 українців віком до 25 років стали першими переможцями молодіжної складової грантової програми "Власна справа" та отримають півтора мільйона гривень на старт свого бізнесу.