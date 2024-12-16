Грант на развитие бизнеса: производитель крафтовых соусов масштабировал производство

С июля 2022 года правительство запустило проект "єРобота". Наиболее популярной среди украинцев стала программа микрогрантов "Власна справа", которая дает возможность получить до 250 тысяч гривен. Программой воспользовался производитель крафтовых соусов из Полтавской области и получил средства на новое оборудование и развитие бизнеса.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Что известно о производителе

Процесс начался с семейного бизнеса Никиты Саенко, где занимал должность повара на производстве соусов за франшизой. Он экспериментировал и в результате пришел к выводу, что в Украине существует дефицит натуральных премиум-соусов.

Это стало основой для создания собственного бренда – Try It.

От идеи до запуска прошло полгода. За это время команда активно работала над усовершенствованием рецептов, отбором локальных фермерских продуктов и усовершенствованием технологических процессов. Каждый соус прошел бессчетные дегустации для заслуги рационального свойства.

Сегодня в ассортименте Try It – 9 авторских соусов: Чили-ежевика, Чесничный айоли, Ореховый соус, Песто, Барбекю, Чимичури, Тайский соус, Соус из печеных овощей и Терияки.

Чтобы соответствовать международным стандартам качества, бренд получил сертификацию ISO по нормам HACCP (системы анализа рисков, опасных факторов и контроля критических точек), что подтверждает высокое качество продукции и соблюдение самых строгих стандартов производства.

Развитие бизнеса

Важным этапом в развитии производства стало получение гранта от программы "Власна справа". Это позволило предпринимателю приобрести современный варочный комплекс, что способствовало масштабированию производства и планированию создания отдельной линии для сегмента HoReCa.

Также запланировано расширение ассортимента.

О проекте "єРобота"

Правительственный проект "єРобота" является одной из составляющих политики "Зроблено в Україні" и включает грантовые программы, направленные на стимулирование предпринимательской деятельности и создание рабочих мест.

В частности, это программы микрогрантов на открытие или развитие собственного бизнеса, гранты для ветеранов и супругов, а также гранты на создание и развитие перерабатывающих предприятий, закладки садов и виноградников, а также тепличного хозяйства.

Заявку на получение гранта могут подать как действующие предприниматели, так и лица, не имеющие опыта ведения бизнеса.

Напомним, на грантовые средства бренд крафтовой продукции из лаванды закупил оборудование. Бизнес-концепция базируется на принципах натуральности и экологичности. Получение гранта от программы "Власна справа" стало толчком для развития бизнеса. Благодаря поддержке государства Анна смогла приобрести оборудование по уходу за полем и обработке сырья.

Delo.ua сообщало, что 10 украинцев в возрасте до 25 лет стали первыми победителями молодежной составляющей грантовой программы "Власна справа" и получат полтора миллиона гривен на старт своего бизнеса.