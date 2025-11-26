Єдиний формат: уряд уніфікував бізнес-плани для участі у програмах фінансової підтримки бізнесу

Кабмін затвердив єдиний формат та перелік обов’язкових даних для бізнес-планів, які подаються для участі у державних програмах фінансової підтримки малого та середнього бізнесу (МСБ).

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

Нові вимоги набувають чинності з дня оприлюднення відповідної постанови Кабміну, але не застосовуватимуться до заявок, поданих раніше. На початковому етапі уніфікований підхід поширюється на ключові програми, які адмініструє Державна служба зайнятості:

програма "Власна справа" (мікрогранти);

програма "Гранти для ветеранів" та членів їхніх родин.

Чому це важливо?

Запровадження єдиного формату робить процес подання документів простішим для підприємців та забезпечує швидший та прозоріший розгляд заявок для держави.

Міністр Олексій Соболев зазначив: "Коли всі подають бізнес-плани в одному форматі, ми бачимо реальну картину: які проєкти створюють робочі місця, коли вони окупляться і які податки принесуть громаді. Це дозволяє швидко та справедливо розподіляти державні кошти і підтримувати ті ініціативи, що дадуть найбільший ефект."

Що повинен містити уніфікований бізнес-план?

Бізнес-план формується за затвердженим набором даних і обов'язково містить:

опис проєкту та обґрунтування потреби у державній підтримці;

фінансові прогнози: доходи, витрати, розрахунок точки беззбитковості;

інвестиційний план і кадрову структуру;

оцінку ризиків;

очікувані соціально-економічні результати.

Критерії оцінки

Для порівняння заявок держава використовуватиме стандартизований набір показників для визначення проєктів з найбільшою віддачею:

планова кількість нових робочих місць;

прогноз податкових надходжень (ПДФО, ЄСВ, податок на прибуток, земельний податок);

період окупності в місяцях.

Як подати бізнес-план?

Бізнес-план подається онлайн у форматі PDF та обов'язково підписується КЕП (кваліфікованим електронним підписом) або удосконаленим електронним підписом.

Наступний крок після уніфікації — створення інтерактивного шаблону бізнес-плану з автоматичними розрахунками та підказками, щоб полегшити підготовку документів для підприємців.

Нагадаємо, переможці грантової програми "Власна справа", які подали заявки в жовтні 2025 року, зможуть перетворити свої бізнес-ідеї на реальність. 21-ша хвиля програми надасть фінансову підтримку 434 підприємцям на загальну суму понад 120 мільйонів гривень, що дасть змогу створити понад 660 нових робочих місць для українців.