Единый формат: правительство унифицировало бизнес-планы для участия в программах финансовой поддержки бизнеса

Кабмин утвердил единый формат и перечень обязательных данных для бизнес-планов, представляемых для участия в государственных программах финансовой поддержки малого и среднего бизнеса (МПБ).

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Новые требования вступают в силу со дня обнародования соответствующего постановления Кабмина, но не будут применяться к заявкам, поданным ранее. На начальном этапе унифицированный подход распространяется на ключевые программы, администрированные Государственной службой занятости:

программа "Власна справа" (микрогранты);

программа "Гранты для ветеранов" и членов их семей.

Почему это важно?

Введение единого формата делает процесс подачи документов более простым для предпринимателей и обеспечивает более быстрое и прозрачное рассмотрение заявок для государства.

Министр Алексей Соболев отметил: "Когда все представляют бизнес-планы в одном формате, мы видим реальную картину: какие проекты создают рабочие места, когда они окупятся и какие налоги принесут общине. Это позволяет быстро и справедливо распределять государственные средства и поддерживать те инициативы, которые дадут наибольший эффект."

Что должно содержать унифицированный бизнес-план?

Бизнес-план формируется по утвержденному набору данных и обязательно содержит:

описание проекта и обоснование потребности в государственной поддержке;

финансовые прогнозы: доходы, расходы, расчет точки безубыточности;

инвестиционный план и кадровую структуру;

оценку рисков;

ожидаемые социально-экономические результаты

Критерии оценки

Для сравнения заявок государство будет использовать стандартизированный набор показателей для определения проектов с наибольшей отдачей:

плановое количество новых рабочих мест;

прогноз налоговых поступлений (НДФЛ, ЕСВ, налог на прибыль, земельный налог);

период окупаемости в месяцах

Как представить бизнес-план?

Бизнес-план подается онлайн в формате PDF и обязательно подписывается КЭП (квалифицированной электронной подписью) или усовершенствованной электронной подписью.

Следующий шаг после унификации – создание интерактивного шаблона бизнес-плана с автоматическими расчетами и подсказками, чтобы облегчить подготовку документов для предпринимателей.

Напомним, победители грантовой программы "Власна справа", подавшие заявки в октябре 2025 года, смогут превратить свои бизнес-идеи в реальность. 21-я волна программы предоставит финансовую поддержку 434 предпринимателям на общую сумму более 120 миллионов гривен, что позволит создать более 660 новых рабочих мест для украинцев.